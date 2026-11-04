OpenAI vai comprar Pierre e amplia disputa com GitHub

RESUMO ＋ A OpenAI vai adquirir a Pierre Computer. A operação se soma ao desenvolvimento do Pando, sistema próprio para lidar com o crescimento do código produzido por agentes.

A OpenAI vai adquirir a Pierre Computer, startup de ferramentas para desenvolvedores cuja tecnologia já é usada no Codex. A informação foi confirmada pela empresa à Axios nesta quarta-feira, 4.

O plano é integrar o Code Storage ao Codex, ampliando a atuação da OpenAI em uma área disputada com o GitHub, da Microsoft.

O Code Storage oferece infraestrutura baseada em Git para guardar código e outros arquivos produzidos por máquinas. Git é o sistema de controle de versões que permite acompanhar mudanças em um projeto de software.

Segundo a Pierre, o serviço também armazena arquivos de memória de agentes, documentos e materiais de design. A empresa cita Lovable, Bolt, Amp e Poke entre os usuários de sua infraestrutura.

O alcance dessa tecnologia ajuda a explicar por que o armazenamento ganha relevância: agentes não produzem apenas respostas em uma conversa. Também criam e alteram arquivos que precisam continuar disponíveis para as próximas etapas de trabalho.

OpenAI também desenvolveu um sistema próprio

Na segunda-feira, 2, a OpenAI apresentou o Pando, uma nova infraestrutura para repositórios Git. Segundo a companhia, o sistema já sustenta todo o desenvolvimento em seu monorepositório, que reúne projetos de código em um mesmo ambiente.

A empresa afirma que construiu o Pando com auxílio do Codex, sua ferramenta de programação com inteligência artificial, em dez semanas. O projeto passou a atender tráfego de produção em abril.

A OpenAI diz que a migração reduziu em quase 80% a latência mediana de envio de alterações de código. O Pando preserva a compatibilidade com o protocolo e os programas clientes do Git, permitindo manter fluxos de trabalho já existentes.

Para empresas que ampliam o uso de agentes, isso expõe uma questão operacional: gerar código mais rápido exige também capacidade para armazenar, distribuir e coordenar muitas mudanças ao mesmo tempo.