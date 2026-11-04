OpenAI vai comprar Pierre e amplia disputa com GitHub

Logotipo da OpenAI: aquisição da Pierre amplia a infraestrutura de armazenamento de código do Codex (ANDREJ IVANOV / AFP/AFP)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11h30.
A OpenAI vai adquirir a Pierre Computer. A operação se soma ao desenvolvimento do Pando, sistema próprio para lidar com o crescimento do código produzido por agentes.
A OpenAI vai adquirir a Pierre Computer, startup de ferramentas para desenvolvedores cuja tecnologia já é usada no Codex. A informação foi confirmada pela empresa à Axios nesta quarta-feira, 4.
O plano é integrar o Code Storage ao Codex, ampliando a atuação da OpenAI em uma área disputada com o GitHub, da Microsoft.
O Code Storage oferece infraestrutura baseada em Git para guardar código e outros arquivos produzidos por máquinas. Git é o sistema de controle de versões que permite acompanhar mudanças em um projeto de software.
Segundo a Pierre, o serviço também armazena arquivos de memória de agentes, documentos e materiais de design. A empresa cita Lovable, Bolt, Amp e Poke entre os usuários de sua infraestrutura.
O alcance dessa tecnologia ajuda a explicar por que o armazenamento ganha relevância: agentes não produzem apenas respostas em uma conversa. Também criam e alteram arquivos que precisam continuar disponíveis para as próximas etapas de trabalho.
Na segunda-feira, 2, a OpenAI apresentou o Pando, uma nova infraestrutura para repositórios Git. Segundo a companhia, o sistema já sustenta todo o desenvolvimento em seu monorepositório, que reúne projetos de código em um mesmo ambiente.
A empresa afirma que construiu o Pando com auxílio do Codex, sua ferramenta de programação com inteligência artificial, em dez semanas. O projeto passou a atender tráfego de produção em abril.
A OpenAI diz que a migração reduziu em quase 80% a latência mediana de envio de alterações de código. O Pando preserva a compatibilidade com o protocolo e os programas clientes do Git, permitindo manter fluxos de trabalho já existentes.
Para empresas que ampliam o uso de agentes, isso expõe uma questão operacional: gerar código mais rápido exige também capacidade para armazenar, distribuir e coordenar muitas mudanças ao mesmo tempo.
É a infraestrutura da Pierre para armazenar código e outros arquivos, como memórias de agentes, usando Git.
Não. A OpenAI o descreve como uma nova infraestrutura de repositórios que mantém compatibilidade com o protocolo e os clientes do Git.