Alemanha pede que Apple e Google retirem DeepSeek das lojas de aplicativo

A autoridade de proteção de dados de Berlim pediu que Apple e Google removam o aplicativo da DeepSeek das lojas na Alemanha. O pedido foi feito após a empresa chinesa ignorar um alerta anterior e não conseguir comprovar que protege os dados de usuários alemães com os mesmos padrões exigidos pela legislação da União Europeia.

Segundo Meike Kamp, comissária de proteção de dados de Berlim, o aplicativo transfere informações pessoais para servidores na China sem garantir salvaguardas equivalentes às do bloco europeu. A preocupação central é que autoridades chinesas tenham acesso irrestrito aos dados, algo incompatível com o Regulamento Geral de Proteção de Dados.

“Usuários da DeepSeek não têm direitos legais aplicáveis ou mecanismos de proteção eficazes na China, como ocorre na União Europeia”, afirmou Kamp em comunicado. O órgão alemão disse ter acionado as regras do Digital Services Act da UE, que exigem que plataformas como Apple e Google removam conteúdos ilegais de seus sistemas. Agora, as duas empresas americanas devem avaliar rapidamente se irão banir o app em seus dispositivos.

Ascensão da DeepSeek

A DeepSeek ganhou notoriedade no início do ano ao lançar um modelo de inteligência artificial que, segundo a empresa, é competitivo com sistemas como o ChatGPT, mas foi desenvolvido a um custo muito menor, utilizando chips menos avançados da Nvidia. A companhia também opera um aplicativo global de chatbot com milhões de downloads, o que intensificou o escrutínio sobre suas práticas.

Este não é o primeiro embate da DeepSeek com reguladores europeus. Em janeiro, autoridades da Irlanda solicitaram informações sobre o tratamento de dados pela empresa. Já a Itália chegou a bloquear o app, também por falhas na proteção de dados pessoais. A Holanda proibiu o uso do aplicativo em dispositivos governamentais.

Especialistas apontam que o caso alemão pode abrir caminho para uma proibição em toda a União Europeia. “As regras que se aplicam na Alemanha são as mesmas em outros países do bloco e também no Reino Unido”, disse Matt Holman, advogado especializado em IA e proteção de dados, em entrevista à CNBC.

Caso Apple e Google decidam remover o app, o banimento, na prática, se estenderia ao mercado europeu como um todo. Segundo Holman, isso pode ter implicações severas para a DeepSeek, incluindo restrições de acesso a dados e perda de mercado fora da China.