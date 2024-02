Converse com o PDF com a nova assistente de IA do Adobe Acrobat

Nesta terça-feira, 20, a Adobe anunciou um novo assistente de IA em seu softwares de leitura e gerenciamento de documentos. Ainda em fase teste, o AI Assistant é uma ferramenta capaz de resumir PDFs, responder perguntas e dar recomendações.

O assistente está disponível em fase beta nos programas Acrobat e Reader para usuários pagantes. Os planos de assinatura da Adobe com o AI Assistant são o Standard (US$ 12,99 por mês), Pro (US$ 19,99 por mês) e Teams, tanto para desktop quanto para web.

A ideia é que o chatbot da Adobe reduza o tempo gasto em documentos grandes e permita "conversar facilmente com documentos". É possível, por exemplo, resumir um grande relatório em tópicos ou encontrar e ressaltar uma informação rapidamente.

A ferramenta também consegue criar links clicáveis que levam para a informação dentro do documento e transformar a resposta em e-mail, relatório, apresentação e mais.

O AI Assistant estará disponível “sem custo adicional” enquanto o produto estiver em beta. Segundo o portal The Verge, a Adobe planeja eventualmente lançar uma ferramenta que consegue extrair informações de vários documentos, tipos de documentos e fontes simultaneamente.

