Foxconn amplia presença na Índia e deve iniciar produção de carcaças para iPhones no país

Em meio à guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, a Índia tem se consolidado como destino estratégico para grandes fabricantes de tecnologia. Empresas como Apple e Foxconn vêm direcionando investimentos bilionários ao país, em busca de reduzir a dependência do mercado chinês e evitar barreiras comerciais impostas por Washington. Apenas em 2025, a Foxconn exportou cerca de US$ 3,2 bilhões em iPhones fabricados na Índia — com impressionantes 97% destinados ao mercado norte-americano.

Além de ser a principal montadora de iPhones no país e no mundo, a gigante taiwanesa agora pretende disputar com a indiana Tata Eletronics a produção de carcaças para os dispositivos da Apple. Para isso, segundo o The Economic Times, a empresa construirá uma nova unidade no parque industrial da ESR, em Oragadam, no estado de Tamil Nadu.

Até então, as operações da Foxconn na Índia se concentravam na montagem de iPhones, com destaque para a unidade em Sriperumbudur. No entanto, a empresa está investindo pesadamente na expansão de sua infraestrutura no país. Em Devanahalli, nas proximidades de Bengaluru, uma nova planta com foco na montagem de iPhones iniciará suas operações em breve, enquanto a de Hyderabad já iniciou a produção dos fones AirPods.

Qual a estratégia de Apple e Foxconn?

De acordo com analistas do setor, esse movimento indica um alinhamento com a estratégia da Apple de diversificar sua cadeia de suprimentos, reduzindo a histórica dependência da China. Por isso, o investimento na Índia e a entrada da Foxconn na fabricação de carcaças são vistos como parte do plano de descentralização.

Dados da Counterpoint Research indicam que carcaças representam de 2% a 3% do custo total de produção dos dispositivos. Apesar da fatia modesta, o novo investimento reforça a consolidação da Índia como um polo emergente para a produção global da Apple. O plano da Foxconn é produzir entre 25 e 30 milhões de iPhones todos os anos somente na Índia, mais que dobrando o número do ano passado.

Assim como a montadora, a Apple também pretende dobrar sua produção no país, ultrapassando 80 milhões de unidades. Os planos ambiciosos visam, principalmente, abastecer o gigante mercado norte-americano, cuja demanda anual é de 60 milhões de iPhones, sem depender da China.