Inteligência Artificial

A pergunta que intriga o mercado: a IA consegue prever apostas esportivas? Esses 8 modelos tentaram

Teste com modelos avançados revela limites da inteligência artificial em prever resultados esportivos

Bets: dados do Banco Central indicam que $ 58 bilhões sendo enviados para sites internacionais de apostas esportivas em 2023 (Oundum/Getty Images)

Bets: dados do Banco Central indicam que $ 58 bilhões sendo enviados para sites internacionais de apostas esportivas em 2023 (Oundum/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 21 de abril de 2026 às 05h00.

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A ideia parece lógica: se a inteligência artificial consegue analisar milhões de dados em segundos, por que não usá-la para prever resultados esportivos e lucrar com apostas?

Na prática, essa promessa esbarra em um obstáculo difícil de superar.

Um experimento recente colocou oito modelos de IA à prova em previsões esportivas reais, testando se eles conseguiriam gerar lucro consistente ao apostar com base em dados.

O resultado vai na contramão do hype — e ajuda a entender os limites da tecnologia em mercados altamente competitivos.

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Os modelos testados

O teste avaliou oito sistemas amplamente conhecidos no ecossistema de IA:

  • GPT-4 (OpenAI)
  • Claude (Anthropic)
  • Gemini (Google)
  • Llama (Meta)
  • Mistral
  • Mixtral
  • Grok (xAI)
  • Command R (Cohere)

Todos foram utilizados para analisar partidas, interpretar estatísticas e sugerir apostas com base em probabilidades.

O teste na prática

Os modelos receberam dados históricos, desempenho recente das equipes e odds das casas de apostas. A proposta era identificar oportunidades onde o mercado estivesse “errado”.

Esse tipo de estratégia se baseia em um princípio clássico da economia — a busca por ineficiências de mercado.

Mas, segundo a Hipótese de Mercado Eficiente, formulada por Eugene Fama (Nobel de Economia), mercados competitivos tendem a refletir rapidamente todas as informações disponíveis nos preços.

Nenhum modelo conseguiu lucro consistente

Mesmo com abordagens distintas, nenhum dos oito modelos foi capaz de superar o mercado de forma consistente.

Em vários cenários, o desempenho ficou próximo de apostas aleatórias — ou abaixo disso.

Isso acontece porque as probabilidades já incorporam dados estatísticos, comportamento de apostadores e ajustes contínuos feitos pelas casas, criando um ambiente extremamente eficiente.

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