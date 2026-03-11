A frase de 8 palavras que faz o ChatGPT dar respostas bem mais completas

A forma como uma pergunta é feita influencia diretamente a qualidade da resposta gerada por inteligência artificial. Um comando pouco específico tende a produzir respostas curtas ou genéricas, enquanto ajustes estratégicos podem gerar explicações mais estruturadas e completas.

Entre esses ajustes, uma frase de apenas oito palavras tem se mostrado especialmente eficaz.

Depois de entender por que o comando influencia a resposta, é hora de ver como uma frase simples pode transformar a qualidade das respostas da IA.

O segredo está em orientar a IA a organizar o raciocínio antes de responder. Uma frase simples, como:

“Explique o tema detalhadamente e com exemplos práticos.”

Embora curta, ela dá uma instrução clara ao ChatGPT sobre a expectativa do usuário: não se trata de apenas responder de forma superficial, mas de detalhar, contextualizar e fornecer exemplos.

Esse tipo de prompt incentiva a ferramenta a organizar a resposta, criando uma sequência lógica de informações que facilita a compreensão do leitor ou usuário.

Sem uma instrução precisa, o ChatGPT entrega a primeira informação relevante que encontra, resumindo demais o conteúdo.

Ao utilizar a frase de oito palavras, o usuário sinaliza que deseja um nível maior de detalhamento.

A IA passa a estruturar a resposta, apresentando contexto, desdobramentos e exemplos, o que aumenta a utilidade da resposta para fins práticos, estudo ou planejamento de projetos.

O comando pode ser aplicado em diferentes situações:

Estudo: “Explique o conceito de economia comportamental de forma detalhada e completa.”

Trabalho: “Explique estratégias de marketing digital de forma detalhada e completa.”

Planejamento pessoal: “Explique formas de organizar finanças pessoais de forma detalhada e completa.”

Com essas pequenas mudanças, respostas curtas e superficiais dão lugar a explicações mais ricas e estruturadas, aproveitando melhor todo o potencial da IA.