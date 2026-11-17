O ABC Brasil, tradicionalmente focado em crescimento orgânico, decidiu adquirir a gestora Angá Asset Management por R$ 690 milhões até 2031. A operação visa diversificar fontes de lucro por meio de gestão de recursos, com menor exigência de capital em comparação a empréstimos diretos. A Angá traz expertise em fundos de direitos creditórios e securitização, ampliando capacidades do banco para clientes corporativos.

Pouco habituado a recorrer a aquisições para crescer, o ABC Brasil decidiu abrir uma exceção para entrar na gestão de recursos. Anunciado na segunda-feira, 16, o acordo para comprar a Angá Asset Management, em etapas até 2031, prevê um investimento total estimado em R$ 690 milhões.

O ABC pode levar à Angá operações de crédito de empresas que já atende e ajudar a captar investidores para os fundos. A gestora entra com a experiência em estruturar fundos de direitos creditórios, os FIDCs, transformar recebíveis em títulos e gerir carteiras com um grande número de devedores.

Fundada em 2008, a Angá tem aproximadamente R$ 24 bilhões sob gestão, distribuídos em cerca de 50 fundos. A gestora registrou lucro líquido de R$ 80 milhões em 2025. O desembolso total estimado da operação representa cerca de 11% do valor de mercado do banco.

Um recado para a concorrência

A transação também oferece uma referência para avaliar outras casas do setor. No mercado, a avaliação é que a compra reforça sua percepção de que a Vinci Compass está barata na bolsa. O investimento estimado na Angá equivale a aproximadamente 8,5 vezes seu lucro de 2025. A Vinci, com valor de mercado de R$ 3,2 bilhões, negocia a cerca de 8,5 vezes o resultado recorrente de taxas de gestão após impostos. Acontece que a Vinci tem maior escala e presença mais diversificada em geografias e classes de ativos.

Para o ABC, a diversificação também tem um custo imediato. A expectativa informada pelo banco é que a Angá contribua positivamente para o lucro já no primeiro ano após a conclusão. A gestora manterá a independência na gestão dos investimentos, suas parcerias de originação e a equipe de aproximadamente 50 profissionais. O fechamento depende de aprovações regulatórias, incluindo as do Banco Central e do Cade.