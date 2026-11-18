A Olist aumentou o patrimônio de seu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) de R$ 90 milhões para R$ 135 milhões, expandindo sua atuação em serviços financeiros para pequenas e médias empresas. O setor já representa mais de 20% do faturamento da empresa e deve crescer ainda mais. A estratégia inclui oferecer crédito, contas digitais e tecnologia de pagamento diretamente no sistema de gestão empresarial dos clientes.

A Olist ampliou de R$ 90 milhões para R$ 135 milhões o patrimônio de seu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), reforçando a aposta em serviços financeiros para crescer entre pequenas e médias empresas. A segunda rodada de captação foi encerrada com aportes de investidores do mercado, cujos nomes não foram divulgados.

A área já responde por mais de 20% do faturamento da companhia, que tem como base um sistema de gestão empresarial, o ERP. A expectativa é elevar essa fatia a 30%, sem prazo informado. Além de crédito, a Olist oferece conta digital, links de pagamento e tecnologia para receber pagamentos por aproximação pelo celular.

Nos últimos 14 meses, a empresa concedeu R$ 1 bilhão em crédito a pequenas e médias empresas. Entre agosto de 2025 e julho de 2026, o volume operado cresceu 130%, segundo a companhia. A expansão do fundo ocorre pouco mais de um ano após a aquisição da fintech Flip, que ampliou a estrutura tecnológica da Olist para atuar nesse mercado.

A estratégia é usar os dados da operação dos clientes para oferecer financiamento dentro do próprio sistema de gestão. Segundo a empresa, toda a base de mais de 60 mil clientes já tem acesso à oferta de crédito pelo ERP, e cerca de 25% das operações são originadas na plataforma. “A nossa operação une tecnologia, inteligência de dados e disciplina na gestão de risco para oferecer crédito de forma mais eficiente”, afirma Tiago Dalvi, fundador e CEO da Olist. “A nova rodada nos permite acelerar essa frente.”

O avanço nos serviços financeiros começou em 2024, com o lançamento da Olist Conta. Depois vieram a compra da Flip e a estruturação do FIDC, que financia a concessão de crédito. A combinação permite à companhia disputar uma parcela maior dos gastos dos clientes com serviços financeiros, além da receita com o software de gestão. “A gestão financeira deixou de ser um serviço complementar para se tornar parte da operação dos nossos clientes”, diz Dalvi. A proposta é concentrar vendas, fluxo de caixa, pagamentos e crédito no mesmo ambiente.

Em paralelo, a Olist mantém os investimentos no ERP, com novos módulos fiscais, adaptações à reforma tributária e integrações com marketplaces e outros canais de venda. É nessa base de gestão que a empresa se apoia para ampliar a distribuição dos produtos financeiros.