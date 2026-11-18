A BlackRock comprou a SulAmérica Investimentos para acelerar sua expansão no Brasil, adquirindo uma operação local de gestão de recursos, rede de distribuição e acesso a clientes institucionais. A aquisição dá à BlackRock uma equipe de gestão local e acesso a distribuidores e fundos de pensão, algo que ela ainda não tinha nessa escala no país. A transação está avaliada em cerca de R$ 850 milhões e deve ser concluída em 2027, dependendo de aprovações regulatórias.

A BlackRock decidiu comprar a SulAmérica Investimentos para acelerar sua expansão no Brasil. Presente no país desde 2008, a gestora americana já oferece ETFs, investimentos internacionais e tecnologia. Com a aquisição, passa a contar também com uma operação local de gestão de recursos, uma rede de distribuição e acesso a clientes institucionais que levaria anos para construir.

A SulAmérica Investimentos tinha aproximadamente US$ 17 bilhões sob gestão em setembro. Além da equipe que investe em renda fixa, crédito privado, ações e estratégias multiativos, a gestora mantém acordos com mais de 25 distribuidores no segmento de gestão de patrimônio e relações com cerca de 200 fundos de pensão brasileiros.

A compra dá à BlackRock algo que ela ainda não tinha nessa escala no Brasil: uma equipe de gestão local e acesso a distribuidores e fundos de pensão. Com essa estrutura, a gestora pretende ampliar sua oferta no país e levar estratégias brasileiras a clientes no exterior. “Essa combinação dá continuidade ao negócio que construímos no país desde 2008 e reflete nossa confiança duradoura no país”, afirmou Armando Senra, responsável pelas operações da BlackRock no Canadá e na América Latina.

O acordo avalia a operação em cerca de R$ 850 milhões, segundo fato relevante divulgado pela Rede D’Or, dona da asset. Desse valor, R$ 700 milhões estão previstos para o fechamento e até R$ 150 milhões serão pagos em parcelas futuras, condicionadas ao cumprimento de metas. A compra inclui a gestora de recursos e a distribuidora de títulos e valores mobiliários da SulAmérica.

A aposta ocorre em um mercado que, segundo dados da Anbima, reúne aproximadamente US$ 2 trilhões sob gestão. Na avaliação da BlackRock, o avanço das plataformas de arquitetura aberta, dos modelos de assessoria remunerados por taxa e dos ETFs deve mudar a distribuição de investimentos no país.

Para a Rede D’Or, a venda representa a saída de um negócio de gestão de recursos incorporado com a compra da SulAmérica. A conclusão da transação é esperada para 2027 e depende de aprovações regulatórias, incluindo as do Banco Central e do Cade. Até lá, as duas gestoras continuarão operando separadamente.