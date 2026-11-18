Por que a BlackRock pagará R$ 850 milhões pela SulAmérica Investimentos
Com US$ 17 bilhões sob gestão, asset traz à compradora uma equipe local, acordos com mais de 25 distribuidores e relações com cerca de 200 fundos de pensão
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 11:22.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 11:23.
A BlackRock comprou a SulAmérica Investimentos para acelerar sua expansão no Brasil, adquirindo uma operação local de gestão de recursos, rede de distribuição e acesso a clientes institucionais. A aquisição dá à BlackRock uma equipe de gestão local e acesso a distribuidores e fundos de pensão, algo que ela ainda não tinha nessa escala no país. A transação está avaliada em cerca de R$ 850 milhões e deve ser concluída em 2027, dependendo de aprovações regulatórias.
A BlackRock decidiu comprar a SulAmérica Investimentos para acelerar sua expansão no Brasil. Presente no país desde 2008, a gestora americana já oferece ETFs, investimentos internacionais e tecnologia. Com a aquisição, passa a contar também com uma operação local de gestão de recursos, uma rede de distribuição e acesso a clientes institucionais que levaria anos para construir.
A SulAmérica Investimentos tinha aproximadamente US$ 17 bilhões sob gestão em setembro. Além da equipe que investe em renda fixa, crédito privado, ações e estratégias multiativos, a gestora mantém acordos com mais de 25 distribuidores no segmento de gestão de patrimônio e relações com cerca de 200 fundos de pensão brasileiros.
A compra dá à BlackRock algo que ela ainda não tinha nessa escala no Brasil: uma equipe de gestão local e acesso a distribuidores e fundos de pensão. Com essa estrutura, a gestora pretende ampliar sua oferta no país e levar estratégias brasileiras a clientes no exterior. “Essa combinação dá continuidade ao negócio que construímos no país desde 2008 e reflete nossa confiança duradoura no país”, afirmou Armando Senra, responsável pelas operações da BlackRock no Canadá e na América Latina.
O acordo avalia a operação em cerca de R$ 850 milhões, segundo fato relevante divulgado pela Rede D’Or, dona da asset. Desse valor, R$ 700 milhões estão previstos para o fechamento e até R$ 150 milhões serão pagos em parcelas futuras, condicionadas ao cumprimento de metas. A compra inclui a gestora de recursos e a distribuidora de títulos e valores mobiliários da SulAmérica.
A aposta ocorre em um mercado que, segundo dados da Anbima, reúne aproximadamente US$ 2 trilhões sob gestão. Na avaliação da BlackRock, o avanço das plataformas de arquitetura aberta, dos modelos de assessoria remunerados por taxa e dos ETFs deve mudar a distribuição de investimentos no país.
Para a Rede D’Or, a venda representa a saída de um negócio de gestão de recursos incorporado com a compra da SulAmérica. A conclusão da transação é esperada para 2027 e depende de aprovações regulatórias, incluindo as do Banco Central e do Cade. Até lá, as duas gestoras continuarão operando separadamente.
Glossário
O que é ETFs?
ETFs são fundos de investimento negociados em bolsa, que replicam o desempenho de um índice, ativo ou cesta de ativos.
O que significa gestão de recursos?
Gestão de recursos refere-se à administração de ativos financeiros em nome de clientes, visando alcançar objetivos de investimento específicos.
O que quer dizer renda fixa?
Renda fixa são investimentos em que o retorno é pré-determinado, como títulos de governos ou empresas, oferecendo maior segurança.
Significado de crédito privado:
Crédito privado é o financiamento direcionado a empresas ou projetos específicos, geralmente feito por instituições financeiras ou fundos especializados.
O que é ações?
Ações são partes de propriedade de uma empresa, representando o direito a uma fração dos lucros e do capital social.
O que significa estratégias multiativos?
Estratégias multiativos envolvem a alocação de recursos em diversos tipos de ativos, como ações, títulos, commodities e outros, para diversificar riscos e otimizar retornos.
O que é gestão de patrimônio?
Gestão de patrimônio é o processo de administração do conjunto de ativos de um indivíduo ou instituição, visando alcançar objetivos financeiros de longo prazo.
O que quer dizer fundos de pensão?
Fundos de pensão são planos de previdência privada que acumulam recursos para fornecer renda aos participantes após a aposentadoria.
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Acompanhe:
Cubro negócios na EXAME desde 2026. Antes, passei sete anos na revista VEJA, onde fui editor da coluna Radar Econômico, repórter de macroeconomia e repórter da coluna Radar na cobertura de política. Atualmente, estou olhando para movimentações e bastidores exclusivos do mercado de capitais. Desde operações de M&A e captações à movimentações societárias e executivas. Muito palmeirense. Realista esperançoso