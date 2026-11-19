Família Faria, do Grupo Petrópolis, encerra disputa pela Imcopa e prepara leilão de ativos
Após oito anos de litígio no Brasil e em Luxemburgo, acordo com a R2C consolida o controle da família; as duas fábricas de soja e a marca de óleo Leve foram avaliadas em R$ 1,6 bilhão em uma tentativa anterior de venda
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13:35.
Última atualização em 19 de novembro de 2026 às 14:02.
A família Faria, controladora do Grupo Petrópolis, encerrou uma disputa judicial de oito anos pela processadora de soja Imcopa e prepara um leilão para vender suas fábricas e marca. O acordo com a R2C Gestora de Investimentos permite que o grupo concentre esforços no negócio de cervejas. A venda das fábricas de Araucária e Cambé, no Paraná, faz parte do plano de recuperação judicial da Imcopa.
A família Faria, controladora do Grupo Petrópolis, encerrou uma disputa de oito anos pelo controle da processadora de soja Imcopa e prepara uma nova tentativa de vender seus ativos. O acordo firmado em outubro com a R2C Gestora de Investimentos põe fim ao litígio que se estendeu pelo Brasil e por Luxemburgo. A família já comandava a operação desde 2024.
O próximo passo é levar a leilão as fábricas de Araucária e Cambé, no Paraná, e a marca de óleo de soja Leve. A venda faz parte do plano de recuperação judicial da Imcopa e ainda não tem data marcada. O Grupo Petrópolis trabalha com a expectativa de fazer negócio no segundo semestre de 2027. A ideia é que o comprador possa assumir a operação a tempo da safra de 2028.
Em um leilão anterior, o pacote foi avaliado em R$ 1,6 bilhão e ficou sem comprador. A Bunge chegou a arrematar os ativos por R$ 1 bilhão em 2020, mas a operação foi cancelada em meio à disputa. Desta vez, as fábricas voltam ao mercado em funcionamento. As duas unidades retomaram a produção em janeiro de 2026, depois de quase dois anos paradas. Juntas, as fábricas podem esmagar 1,5 milhão de toneladas de soja por ano. A estrutura também tem capacidade para produzir 240 mil toneladas anuais de proteína concentrada de soja e envasar 80 mil garrafas de óleo refinado por hora. Fundada em 1967, a Imcopa tem como uma de suas especialidades o processamento de soja não transgênica.
Como começou a disputa
A Imcopa entrou em recuperação judicial em 2013. No ano seguinte, a família Faria investiu na compra de créditos e cotas da companhia por meio de uma sociedade criada para a operação e administrada por Ruy Del Gaiso e Renato Mazzucchelli. A partir de 2018, a titularidade dos créditos e das participações passou a ser disputada na Justiça brasileira e em Luxemburgo. Em 2024, uma decisão judicial colocou a gestão da processadora nas mãos da família.
O Grupo Petrópolis detém hoje a quase totalidade dos créditos contra a Imcopa. Com o acordo, a prioridade do grupo é vender os ativos e concentrar seus esforços no negócio de cervejas. A venda das fábricas e da marca Leve está prevista no plano de recuperação como forma de pagar os credores da processadora.
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Cubro negócios na EXAME desde 2026. Antes, passei sete anos na revista VEJA, onde fui editor da coluna Radar Econômico, repórter de macroeconomia e repórter da coluna Radar na cobertura de política. Atualmente, estou olhando para movimentações e bastidores exclusivos do mercado de capitais. Desde operações de M&A e captações à movimentações societárias e executivas. Muito palmeirense. Realista esperançoso