A família Faria, controladora do Grupo Petrópolis, encerrou uma disputa judicial de oito anos pela processadora de soja Imcopa e prepara um leilão para vender suas fábricas e marca. O acordo com a R2C Gestora de Investimentos permite que o grupo concentre esforços no negócio de cervejas. A venda das fábricas de Araucária e Cambé, no Paraná, faz parte do plano de recuperação judicial da Imcopa.

A família Faria, controladora do Grupo Petrópolis, encerrou uma disputa de oito anos pelo controle da processadora de soja Imcopa e prepara uma nova tentativa de vender seus ativos. O acordo firmado em outubro com a R2C Gestora de Investimentos põe fim ao litígio que se estendeu pelo Brasil e por Luxemburgo. A família já comandava a operação desde 2024.

O próximo passo é levar a leilão as fábricas de Araucária e Cambé, no Paraná, e a marca de óleo de soja Leve. A venda faz parte do plano de recuperação judicial da Imcopa e ainda não tem data marcada. O Grupo Petrópolis trabalha com a expectativa de fazer negócio no segundo semestre de 2027. A ideia é que o comprador possa assumir a operação a tempo da safra de 2028.

Em um leilão anterior, o pacote foi avaliado em R$ 1,6 bilhão e ficou sem comprador. A Bunge chegou a arrematar os ativos por R$ 1 bilhão em 2020, mas a operação foi cancelada em meio à disputa. Desta vez, as fábricas voltam ao mercado em funcionamento. As duas unidades retomaram a produção em janeiro de 2026, depois de quase dois anos paradas. Juntas, as fábricas podem esmagar 1,5 milhão de toneladas de soja por ano. A estrutura também tem capacidade para produzir 240 mil toneladas anuais de proteína concentrada de soja e envasar 80 mil garrafas de óleo refinado por hora. Fundada em 1967, a Imcopa tem como uma de suas especialidades o processamento de soja não transgênica.

Como começou a disputa

A Imcopa entrou em recuperação judicial em 2013. No ano seguinte, a família Faria investiu na compra de créditos e cotas da companhia por meio de uma sociedade criada para a operação e administrada por Ruy Del Gaiso e Renato Mazzucchelli. A partir de 2018, a titularidade dos créditos e das participações passou a ser disputada na Justiça brasileira e em Luxemburgo. Em 2024, uma decisão judicial colocou a gestão da processadora nas mãos da família.

O Grupo Petrópolis detém hoje a quase totalidade dos créditos contra a Imcopa. Com o acordo, a prioridade do grupo é vender os ativos e concentrar seus esforços no negócio de cervejas. A venda das fábricas e da marca Leve está prevista no plano de recuperação como forma de pagar os credores da processadora.