O Grupo MEZ Energia está investindo R$ 517 milhões na ampliação da Subestação Pirajá em Salvador para apoiar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e o crescimento da região metropolitana. A expansão inclui novos transformadores e reforça a infraestrutura elétrica, atendendo tanto ao transporte público quanto ao consumo residencial e industrial. O projeto faz parte de um empreendimento maior com 145 km de linhas de transmissão, já em operação desde outubro de 2023.

O Grupo MEZ Energia está ampliando a Subestação Pirajá, em Salvador, para atender à demanda futura do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da capital e da região metropolitana. Segundo a companhia, a instalação de novos transformadores dará suporte ao sistema de transporte e ao crescimento do consumo local, reforçando uma estrutura que já atende residências e a atividade industrial da região.

Pirajá integra um empreendimento com 145 quilômetros de linhas de transmissão, que entrou em operação comercial em outubro de 2023. O lote tem investimento previsto de R$ 517,9 milhões e inclui também a Subestação Camaçari II.

A infraestrutura reúne uma linha de 500 kV entre Sapeaçu e Camaçari IV e outra de 230 kV entre Camaçari IV e Pirajá. Para chegar à capital baiana, esta última combina trechos aéreos e subterrâneos, atravessando áreas densamente ocupadas e dividindo espaço com outras redes urbanas.

O reforço amplia a capacidade de abastecimento da Região Metropolitana de Salvador e reduz a exposição da rede a sobrecargas. Além do consumo residencial, a estrutura atende às necessidades de um dos principais polos industriais do Nordeste, em Camaçari. Com a expansão, Pirajá deverá acomodar a carga adicional do VLT sem comprometer o atendimento aos demais consumidores, segundo a MEZ.

A operação baiana pertence à MEZ 1 e é distinta das cinco concessões do grupo que se tornaram alvo de uma disputa regulatória por atrasos nas obras. Em 2025, a Aneel recomendou a caducidade dessas outorgas. A empresa alegou que os empreendimentos foram prejudicados por fatores fora de seu controle.

Após negociação solicitada pelo Ministério de Minas e Energia, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, em maio de 2026, um acordo que encerrou quatro contratos e manteve com o grupo a MEZ 6, responsável por um projeto de transmissão na Região Metropolitana de São Paulo.