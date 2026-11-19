Donald Trump pode tornar-se ainda mais imprevisível nos próximos dois anos, transformando os EUA de modelo de estabilidade para fonte de riscos geopolíticos. Investidores precisam revisar suas estratégias diante da incerteza política americana. Apesar da turbulência, os EUA permanecem atrativos para investimento no longo prazo, com oportunidades em defesa, saúde, cibersegurança e inteligência artificial.

Os investidores devem se preparar para um Donald Trump ainda mais imprevisível nos próximos dois anos. A avaliação é de Lewis Lukens, ex-embaixador dos Estados Unidos e sócio da Signum Global Advisors, para quem o país deixou de ser apenas uma referência de estabilidade e passou a produzir parte dos riscos que movimentam os mercados. “Acho que o maior risco geopolítico é o próprio Donald Trump”, afirmou nesta semana durante Pátria Summit, em São Paulo. Na leitura do ex-diplomata, a instabilidade da política americana exige que empresas, investidores e governos revejam sua relação com o país. Decisões sobre tarifas, restrições comerciais e segurança passaram a depender mais do comportamento do presidente, reduzindo a previsibilidade que sustentava parte da influência de Washington. “Durante 30 anos como diplomata, trabalhei e vivi em várias partes do mundo. Os Estados Unidos sempre foram uma espécie de modelo de estabilidade, Estado de Direito e democracia”, disse. “De repente, nos tornamos um país muito imprevisível, com um líder um tanto autocrático.”

Lukens apresentou duas hipóteses para a segunda metade do mandato. Na primeira, Trump ouviria os sinais de insatisfação do eleitorado, moderaria suas políticas e buscaria pontos de acordo com os democratas. Na segunda, insistiria em suas ideias sem considerar plenamente suas consequências. “A interpretação mais provável é que Trump ficará ainda mais imprevisível e, em certos aspectos, mais descontrolado. Continuará a promover suas ideias e políticas sem considerar de fato as consequências”, afirmou.

As guerras tarifárias são um dos exemplos citados por Lukens. Ao alterar as condições de acesso ao mercado americano, decisões desse tipo afetam custos, fornecedores e planos de investimento de empresas que precisam trabalhar com horizontes mais longos do que os ciclos de negociação política. Para o ex-diplomata, a consequência ultrapassa o comércio. A menor confiança nos Estados Unidos está levando parceiros a diversificar também suas relações de segurança. “Como os Estados Unidos se tornaram um parceiro menos confiável, os países — e eu colocaria o Brasil nessa mesma categoria — precisam olhar além da relação tradicional com Washington, desenvolver capacidades próprias e buscar novas parcerias”, disse.

A avaliação sobre o risco político, porém, convive com uma visão favorável à economia americana no longo prazo. Lukens afirmou que os Estados Unidos continuam sendo um destino muito atraente para o capital e devem permanecer entre as prioridades dos investidores. “No longo prazo, apesar da incerteza e da turbulência política doméstica, os Estados Unidos devem continuar no topo da lista de investimentos de todos”, afirmou.

Oportunidade de investimento

Entre as oportunidades, Lukens destacou tecnologia de defesa, impulsionada pelos gastos americanos e europeus. Nesse ponto, deu crédito a Trump por pressionar os países da Europa a assumir uma parcela maior dos custos de sua própria segurança. O movimento, em sua avaliação, beneficia tanto os fabricantes tradicionais quanto empresas de novas tecnologias militares, incluindo drones. “Todo o complexo industrial militar está mudando diante dos nossos olhos”, disse.

Ele também apontou potencial em saúde e cibersegurança. No primeiro caso, considera que as deficiências do sistema americano acabarão exigindo mudanças e abrindo espaço para novos negócios. No segundo, a dependência crescente da tecnologia amplia a necessidade de proteção contra ataques e interrupções.

A inteligência artificial completa a lista, com uma ressalva sobre os preços dos ativos. Lukens reconheceu a possibilidade de uma bolha, mas disse que a tecnologia já transforma a maneira como as empresas operam. “A IA está claramente mudando a maneira como todos os setores da economia americana vão operar”, afirmou.