A Alfama Foods, empresa brasileira de proteínas processadas, recebeu 6 milhões de euros da UE para instalar sua primeira fábrica na Europa. A unidade em Portugal deve começar operações em 2028, produzindo para o mercado europeu e gerando empregos. O investimento faz parte de um plano maior de expansão internacional da companhia.

A Alfama Foods obteve a aprovação de um incentivo de 6 milhões de euros — cerca de R$ 40 milhões — da União Europeia para instalar sua primeira fábrica na Europa. A empresa brasileira de proteínas processadas para restaurantes e redes de alimentação prevê investir 13,6 milhões de euros na unidade, que ocupará uma antiga fábrica de presuntos no interior de Portugal. As vendas devem começar em 2028, pelo mercado português e pela Espanha.

Os recursos vêm do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder), por meio do programa Portugal 2030. O incentivo cobre metade das despesas consideradas elegíveis e cerca de 45% do investimento total. O valor é não reembolsável, condicionado à execução do projeto e ao cumprimento das metas aprovadas. A Alfama comprou o imóvel no fim de 2022, por cerca de 850 mil euros, com recursos da operação brasileira. A fábrica, em Amêndoa, no município de Mação, em Santarém, estava desativada havia cerca de uma década. O preço do imóvel ficou fora do orçamento de 13,6 milhões de euros, que inclui a adaptação e ampliação da unidade, além da compra de equipamentos.

A fábrica vai produzir proteínas cozidas, desfiadas, moídas e porcionadas, com produtos desenvolvidos para o mercado europeu. A operação começará em um turno e poderá processar até 25 toneladas por dia quando operar em três turnos. A previsão é criar cerca de 45 empregos até 2029.

Por que produzir em Portugal

A Alfama pretende repetir na Europa o modelo que usa no Brasil, com distribuidores especializados em abastecer restaurantes e outras empresas de alimentação. Segundo o CEO, Bruno Sonda André, a produção local reduz o risco de interrupções no fornecimento causadas por restrições sanitárias ao comércio entre o Brasil e a União Europeia. “Uma troca no cardápio muda toda a operação de um restaurante. Se o restaurante não for atendido, vira uma catástrofe para a operação comercial", diz André ao EXAME Insight.

O Brasil pode fornecer parte da matéria-prima, segundo o executivo. A decisão de concentrar o processamento em Portugal também leva em conta o custo do maquinário. Como boa parte dos equipamentos usados pela Alfama é europeia, André estima que instalar uma fábrica equivalente no Brasil custaria pelo menos 40% a mais. A companhia projeta faturar 8,2 milhões de euros na Europa no primeiro ano de vendas e chegar a 35 milhões de euros em 2035, segundo o plano aprovado no Portugal 2030. André trabalha com um cenário interno mais otimista, no qual a operação europeia alcançaria 60 milhões de euros já em 2030 e responderia por cerca de 30% da receita do grupo.

No Brasil, a Alfama tem fábricas em Cascavel (PR) e Louveira (SP), produz pouco menos de mil toneladas por mês e atende cerca de 30 mil clientes por meio de 110 distribuidores. A projeção é encerrar 2026 com receita de R$ 360 milhões, ante R$ 232 milhões em 2025, com a entrada em operação da unidade de Louveira. Com a expansão no Brasil e a estreia na Europa, a companhia mira R$ 1,4 bilhão em faturamento até 2030.