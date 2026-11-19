A Kevel, empresa de tecnologia especializada em publicidade para varejistas, captou US$ 52 milhões em sua maior rodada de investimentos. O dinheiro será usado para expandir operações no Brasil e no exterior, além de desenvolver soluções de inteligência artificial. A empresa já atende grandes clientes como iFood e Nubank e planeja fortalecer presença no mercado brasileiro de retail media e in-store media.

A Kevel, empresa de tecnologia que fornece infraestrutura para varejistas e outras companhias operarem suas próprias redes de publicidade, captou US$ 52 milhões na maior rodada de sua história. O aporte leva o total levantado desde a fundação a mais de US$ 100 milhões e financiará a expansão internacional, incluindo o Brasil, além do desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. A rodada contou com Fulcrum Equity Partners, Dunnhumby Ventures, Iberis Capital e ORIX Corporation USA.

No país, onde já atende iFood e Nubank, a Kevel constituiu uma entidade jurídica e planeja ampliar as equipes de vendas, engenharia de soluções e atendimento aos clientes. A estratégia inclui parcerias para desenvolver o mercado de retail media, como é conhecida a venda de publicidade por varejistas em seus próprios canais. “O Brasil é um mercado fundamental na estratégia de crescimento internacional da Kevel, e essa rodada de captação nos dá os recursos para investir no país com grande convicção”, afirma Benjamin Thompson, vice-presidente de Estratégia de Negócios da companhia.

A Kevel fornece a tecnologia para que empresas vendam anúncios em sites, aplicativos e outros espaços próprios, mantendo o controle sobre os dados e a relação com os anunciantes. Sua plataforma atende mais de 100 redes de commerce media na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia-Pacífico.

Entre os segmentos prioritários no Brasil estão supermercados, farmácias, redes regionais de varejo alimentar, aplicativos de delivery e marketplaces. A companhia também vê oportunidades em empresas de serviços financeiros e viagens, que reúnem grandes bases de clientes.

Outra frente é a publicidade dentro das lojas físicas, o chamado in-store media. A aposta é integrar esses espaços aos sites e aplicativos dos varejistas, ampliando o alcance das campanhas e a capacidade de medir seus resultados.

Como parte da expansão brasileira, a Kevel firmou uma parceria com o Retail Media FC, comunidade que reúne participantes do setor. Estão previstos eventos, estudos de mercado, conteúdo e capacitação ao longo de 2027.

Para Herik Mourão, fundador do Retail Media FC, a expansão depende de uma articulação maior entre quem compra publicidade, quem vende os espaços e quem fornece a tecnologia. “O Brasil tem um potencial enorme, mas precisa melhorar a relação entre anunciantes, varejistas e adtechs para acelerar o desenvolvimento do setor”, diz.