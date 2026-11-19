Com iFood e Nubank na carteira, Kevel capta US$ 52 milhões para crescer com publicidade no varejo
Rodada contou com Fulcrum Equity Partners, Dunnhumby Ventures, Iberis Capital e ORIX Corporation USA; no Brasil, empresa atende iFood e Nubank
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09:00.
A Kevel, empresa de tecnologia especializada em publicidade para varejistas, captou US$ 52 milhões em sua maior rodada de investimentos. O dinheiro será usado para expandir operações no Brasil e no exterior, além de desenvolver soluções de inteligência artificial. A empresa já atende grandes clientes como iFood e Nubank e planeja fortalecer presença no mercado brasileiro de retail media e in-store media.
A Kevel, empresa de tecnologia que fornece infraestrutura para varejistas e outras companhias operarem suas próprias redes de publicidade, captou US$ 52 milhões na maior rodada de sua história. O aporte leva o total levantado desde a fundação a mais de US$ 100 milhões e financiará a expansão internacional, incluindo o Brasil, além do desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. A rodada contou com Fulcrum Equity Partners, Dunnhumby Ventures, Iberis Capital e ORIX Corporation USA.
No país, onde já atende iFood e Nubank, a Kevel constituiu uma entidade jurídica e planeja ampliar as equipes de vendas, engenharia de soluções e atendimento aos clientes. A estratégia inclui parcerias para desenvolver o mercado de retail media, como é conhecida a venda de publicidade por varejistas em seus próprios canais. “O Brasil é um mercado fundamental na estratégia de crescimento internacional da Kevel, e essa rodada de captação nos dá os recursos para investir no país com grande convicção”, afirma Benjamin Thompson, vice-presidente de Estratégia de Negócios da companhia.
A Kevel fornece a tecnologia para que empresas vendam anúncios em sites, aplicativos e outros espaços próprios, mantendo o controle sobre os dados e a relação com os anunciantes. Sua plataforma atende mais de 100 redes de commerce media na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia-Pacífico.
Entre os segmentos prioritários no Brasil estão supermercados, farmácias, redes regionais de varejo alimentar, aplicativos de delivery e marketplaces. A companhia também vê oportunidades em empresas de serviços financeiros e viagens, que reúnem grandes bases de clientes.
Outra frente é a publicidade dentro das lojas físicas, o chamado in-store media. A aposta é integrar esses espaços aos sites e aplicativos dos varejistas, ampliando o alcance das campanhas e a capacidade de medir seus resultados.
Como parte da expansão brasileira, a Kevel firmou uma parceria com o Retail Media FC, comunidade que reúne participantes do setor. Estão previstos eventos, estudos de mercado, conteúdo e capacitação ao longo de 2027.
Para Herik Mourão, fundador do Retail Media FC, a expansão depende de uma articulação maior entre quem compra publicidade, quem vende os espaços e quem fornece a tecnologia. “O Brasil tem um potencial enorme, mas precisa melhorar a relação entre anunciantes, varejistas e adtechs para acelerar o desenvolvimento do setor”, diz.
Glossário
O que é rodada?
Termo usado para designar a captação de recursos financeiros por empresas, geralmente através de investidores institucionais ou privados.
O que significa aporte?
Referese ao investimento de capital feito por investidores em uma empresa, geralmente em troca de participação societária.
O que é inteligência artificial?
Tecnologia que simula inteligência humana para realizar tarefas como aprender, resolver problemas e tomar decisões.
O que quer dizer retail media?
Modelo de negócios em que varejistas vendem espaços publicitários em seus próprios canais, como sites, apps e lojas físicas.
Significado de in-store media:
Publicidade veiculada dentro das lojas físicas de varejo, como telas, displays interativos ou outros pontos de venda
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Cubro negócios na EXAME desde 2026. Antes, passei sete anos na revista VEJA, onde fui editor da coluna Radar Econômico, repórter de macroeconomia e repórter da coluna Radar na cobertura de política. Atualmente, estou olhando para movimentações e bastidores exclusivos do mercado de capitais. Desde operações de M&A e captações à movimentações societárias e executivas. Muito palmeirense. Realista esperançoso