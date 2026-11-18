Hapvida busca comprador para pacote de ativos em operação que pode chegar a R$ 1 bilhão
Bloco reúne oito hospitais, 21 clínicas e 490 mil beneficiários; Bain, Advent, Mubadala e CVC aparecem entre os possíveis interessados
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 12:45.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 12:51.
A Hapvida está negociando a venda de um pacote de ativos de saúde nas regiões Sul e Sudeste, avaliado em até R$ 1 bilhão. O pacote inclui hospitais, clínicas e uma carteira de aproximadamente 490 mil beneficiários. Vários fundos de investimento estão interessados, mas há resistências internas à venda para certos grupos.
A Hapvida busca compradores há pelo menos cinco meses para um conjunto de ativos nas regiões Sul e Sudeste. O pacote reúne oito hospitais, 21 clínicas e uma carteira de cerca de 490 mil beneficiários. Segundo fontes ouvidas pelo EXAME Insight, o valor em discussão gira em torno de R$ 1 bilhão. A informação sobre a venda do bloco foi publicada primeiro pelo Broadcast/Estadão.
Entre os grupos abordados por emissários da Hapvida estão Bain Capital e Advent. Os dois fundos tentaram comprar a Amil em uma negociação que não avançou, mas que chegou a considerar um valor próximo de R$ 15 bilhões por uma empresa com mais de 6 milhões de beneficiários. A comparação tem limites: a Amil tem uma carteira maior e concentrada em planos de padrão mais alto. O pacote da Hapvida reúne menos de um décimo daquele número de clientes e atende a um público diferente. Mubadala, fundo soberano de Abu Dhabi, e CVC Capital Partners também aparecem entre os possíveis interessados, embora com menos apetite.
Na avaliação dos ativos pela Bain, o nome à frente é Irlau Machado Filho, ex-presidente da NotreDame Intermédica. Ele quer voltar ao mercado de operadoras de saúde. Em janeiro, manteve conversas para assumir o comando da Oncoclínicas, contratação que não se concretizou. Agora, sua aposta seria montar uma nova operadora a partir dos ativos da Hapvida. “A estratégia é comprar a carteira e fazer uma nova NotreDame, com o filé mignon da Hapvida”, diz, sob reserva, uma fonte de mercado que acompanha a negociação.
Irlau tem uma trajetória conhecida pela Bain. Entre 2014, quando assumiu a NotreDame, e 2020, a receita da operadora passou de cerca de R$ 2,5 bilhões para R$ 10,7 bilhões, impulsionada também por aquisições. O Ebitda ajustado chegou a R$ 1,8 bilhão em 2020. No ano seguinte, o aumento dos custos médicos derrubou a rentabilidade, apesar do crescimento da receita.
O histórico com a Hapvida, contudo, pesa contra ele. Após a fusão das empresas, concluída em 2022, Irlau dividiu a presidência com Jorge Pinheiro por menos de um ano. Deixou o cargo em janeiro de 2023 e saiu do conselho meses depois. A Hapvida atribuiu a mudança à integração das operações. Segundo fontes ouvidas pelo EXAME Insight, a relação entre as partes se desgastou nesse período, e a família Pinheiro resiste a vender os ativos a um grupo liderado pelo executivo.
Glossário
O que é fundos?
Fundos são entidades que agrupam recursos de vários investidores para aplicar em diferentes ativos financeiros, como ações, títulos ou empresas.
O que significa beneficiários?
Beneficiários são pessoas que têm direito a receber benefícios ou serviços, como os usuários de planos de saúde que podem utilizar os serviços oferecidos pela operadora.
O que quer dizer carteira?
Carteira, neste contexto, refere-se ao conjunto de clientes ou usuários de um plano de saúde, representando o número de pessoas cobertas pelo serviço.
Significado de Ebitda:
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) é uma métrica financeira que mede a lucratividade de uma empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
O que é rentabilidade?
Rentabilidade mede o retorno obtido sobre um investimento, geralmente expressa em porcentagem, indicando quanto o investimento gerou de lucro em relação ao capital aplicado.
O que significa receita?
Receita é o valor total de dinheiro obtido por uma empresa através de suas atividades principais, como vendas de produtos ou serviços, antes de qualquer dedução de custos ou despesas.
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Acompanhe:
Cubro negócios na EXAME desde 2026. Antes, passei sete anos na revista VEJA, onde fui editor da coluna Radar Econômico, repórter de macroeconomia e repórter da coluna Radar na cobertura de política. Atualmente, estou olhando para movimentações e bastidores exclusivos do mercado de capitais. Desde operações de M&A e captações à movimentações societárias e executivas. Muito palmeirense. Realista esperançoso