A Hapvida está negociando a venda de um pacote de ativos de saúde nas regiões Sul e Sudeste, avaliado em até R$ 1 bilhão. O pacote inclui hospitais, clínicas e uma carteira de aproximadamente 490 mil beneficiários. Vários fundos de investimento estão interessados, mas há resistências internas à venda para certos grupos.

A Hapvida busca compradores há pelo menos cinco meses para um conjunto de ativos nas regiões Sul e Sudeste. O pacote reúne oito hospitais, 21 clínicas e uma carteira de cerca de 490 mil beneficiários. Segundo fontes ouvidas pelo EXAME Insight, o valor em discussão gira em torno de R$ 1 bilhão. A informação sobre a venda do bloco foi publicada primeiro pelo Broadcast/Estadão.

Entre os grupos abordados por emissários da Hapvida estão Bain Capital e Advent. Os dois fundos tentaram comprar a Amil em uma negociação que não avançou, mas que chegou a considerar um valor próximo de R$ 15 bilhões por uma empresa com mais de 6 milhões de beneficiários. A comparação tem limites: a Amil tem uma carteira maior e concentrada em planos de padrão mais alto. O pacote da Hapvida reúne menos de um décimo daquele número de clientes e atende a um público diferente. Mubadala, fundo soberano de Abu Dhabi, e CVC Capital Partners também aparecem entre os possíveis interessados, embora com menos apetite.

Na avaliação dos ativos pela Bain, o nome à frente é Irlau Machado Filho, ex-presidente da NotreDame Intermédica. Ele quer voltar ao mercado de operadoras de saúde. Em janeiro, manteve conversas para assumir o comando da Oncoclínicas, contratação que não se concretizou. Agora, sua aposta seria montar uma nova operadora a partir dos ativos da Hapvida. “A estratégia é comprar a carteira e fazer uma nova NotreDame, com o filé mignon da Hapvida”, diz, sob reserva, uma fonte de mercado que acompanha a negociação.

Irlau tem uma trajetória conhecida pela Bain. Entre 2014, quando assumiu a NotreDame, e 2020, a receita da operadora passou de cerca de R$ 2,5 bilhões para R$ 10,7 bilhões, impulsionada também por aquisições. O Ebitda ajustado chegou a R$ 1,8 bilhão em 2020. No ano seguinte, o aumento dos custos médicos derrubou a rentabilidade, apesar do crescimento da receita.

O histórico com a Hapvida, contudo, pesa contra ele. Após a fusão das empresas, concluída em 2022, Irlau dividiu a presidência com Jorge Pinheiro por menos de um ano. Deixou o cargo em janeiro de 2023 e saiu do conselho meses depois. A Hapvida atribuiu a mudança à integração das operações. Segundo fontes ouvidas pelo EXAME Insight, a relação entre as partes se desgastou nesse período, e a família Pinheiro resiste a vender os ativos a um grupo liderado pelo executivo.