Do agro ao trem-bala, as novas oportunidades entre Mercosul e União Europeia

RESUMO ＋ O eurodeputado português Francisco Assis afirmou que a União Europeia pretende ampliar acordos comerciais e vê no Mercosul, bloco sul-americano, oportunidades de comércio e investimento, apesar das pressões protecionistas. Desde maio, quando o acordo entrou provisoriamente em vigor, as exportações brasileiras à Europa cresceram 30%, segundo o Ministério da Indústria e Comércio. Assis também citou construção e novas tecnologias.

A Europa pretende continuar ampliando seus acordos comerciais em um mundo marcado por disputas entre blocos e pressões por maior proteção dos mercados domésticos. É o que afirma o eurodeputado português Francisco Assis, que vê no relacionamento com o Mercosul oportunidades para ampliar tanto o comércio quanto os investimentos entre as duas regiões. “Nós não acreditamos num mundo de zonas fechadas. Nós acreditamos que o mundo é interdependente, será cada vez mais interdependente e nós temos que procurar estabelecer acordos, exigentes naturalmente”, diz em entrevista ao EXAME Insight.

Essa abertura, ressalta Assis, vem acompanhada de condições. Os entendimentos negociados pelos europeus incluem uma dimensão política, com compromissos relacionados aos direitos humanos, à proteção ambiental e à preservação dos equilíbrios ecológicos.

Na relação com o Brasil, o eurodeputado enxerga espaço para negócios que vão além do agronegócio. Ele cita a construção e as novas tecnologias como áreas em que empresas brasileiras podem ampliar sua presença no mercado europeu e estabelecer parcerias. “O produto do Mercosul é um produto de grande qualidade, não apenas na área agroindustrial. O Brasil é hoje uma potência em todas as áreas, com uma capacidade real de penetração nos mercados europeus”, afirma.

Assis menciona ainda a possível participação de empresas europeias no projeto de trem de alta velocidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, que nunca saiu do papel. O assunto voltou è mesa durante reunião entre associações brasileiras, empresários e políticos europeus, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, na semana passada. O projeto é tocado pela empresa TAV Brasil — e as obras têm previsão de início em 2033. “Há um projeto muito interessante de empresas europeias que vão participar, em princípio, na construção da linha de alta velocidade entre o Rio de Janeiro e São Paulo”, diz.

A expectativa de Assis é que a aproximação estimule investimentos nas duas direções: de europeus na América Latina e de sul-americanos no mercado europeu. Na avaliação dele, as oportunidades devem surgir em diferentes setores, conforme o acordo entre os blocos passe a funcionar plenamente.

O eurodeputado, porém, evita antecipar conclusões sobre os resultados econômicos. Questionado sobre os ganhos já percebidos pela Europa, afirmou que ainda aguarda informações para fazer uma avaliação. “Nós ainda não temos os dados, vamos tê-los agora em novembro. Os primeiros dados objetivos. Até conhecer esses dados, não me quero precipitar com qualquer tipo de apreciação”, afirma.

No Brasil, já há resultados preliminares. Desde maio, quando o acordo entrou em vigor de forma provisória, o país registrou alta de 30% nas exportações à Europa, segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio.

A comparação é do período de maio a setembro deste ano com o mesmo intervalo do ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, as vendas somaram US$ 44,17 bilhões, alta de 20% em relação ao mesmo período de 2025. Já o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que, desde a aprovação e a entrada em vigor do acordo, o comércio bilateral entre os países do Mercosul e da UE cresceu mais de US$ 6 bilhões.

mbora sustente que o acordo pode beneficiar os dois lados, Assis reconhece que a abertura terá efeitos diferentes entre os setores. Para os segmentos prejudicados, defende respostas específicas em cada região. “Haverá setores numa ou noutra região eventualmente prejudicados. Aí temos que encontrar respostas em cada caso”, diz. “Mas, no essencial, quase todos os setores vão ganhar com este acordo.”