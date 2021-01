Por que 2021 tem tudo para ser o ano dos carros elétricos

Após ter superado as expectativas de vendas em 2020, as ações da montadora Tesla começaram o ano sob forte alta. O papel subia mais de 3% na Nasdaq nesta segunda-feira, 4, depois de ter valorizado 24% em dezembro.

A razão é uma entrega em linha com o que a empresa esperava no ano passado. A companhia afirma ter entregado 499.550 veículos durante 2020, número acima das estimativas de Wall Street. A meta era de 500.000 carros. Apesar disso, a própria Tesla afirmou que seus números são “conservadores” e que pode haver um aumento de até 0,5% no número final, o que faria a empresa bater a própria meta.

“Estou muito orgulho do time da Tesla por alcançar essa meta!”, disse Elon Musk, presidente da montadora, no Twitter. “No início da Tesla, eu pensei que teríamos uma (otimista) chance de 10% de sobreviver”.

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE

— Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2021