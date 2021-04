Oi lança carteira digital pelo WhatsApp

A operadora Oi avançou sobre o mercado de contas digitais via apps e lançou nesta segunda-feira, 19, um serviço de movimentação financeira pelo WhatsApp.

Nos próximos dias, os clientes da operadora terão acesso a serviços de pagamentos de contas, transferências por meio do PIX e recarga de crédito do celular feitos em uma conversa com um bot dentro do app. O serviço, desenvolvido em parceria com a fintech Conta Zap, é uma das tentativas da telefônica, encilhada em uma longa recuperação judicial, de por em ordem as suas operações.

Na semana passada, em outro movimento de estabilização de seus negócios, a Oi fechou um acordo de venda do controle da InfraCo, braço de infraestrutura que gerencia mais de 400 mil quilômetros de fibra ótica, com o BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME). Uma empreitada de dezenas de bilhões.

A autorização do Banco Central para utilização do WhatsApp para pagamentos, no final de março, tem movimentado o setor de serviços e as empresas de meio de pagamentos. A possibilidade segue um calendário de democratização e modernização do mercado bancário, iniciado há alguns anos e que em 2021 trouxe a regulação do open banking e a criação do PIX. O serviço de pagamento e transferência instantânea PIX do Banco Central já movimentou mais de R$ 160 bilhões nos três meses em que está em operação.