Koda: cão robô é capaz de reagir a emoções humanas; veja vídeo

O cachorro acaba de receber uma atualização em forma de inteligência artificial (IA). O Koda é uma versão robótica do melhor amigo do homem que consegue interagir socialmente com seus donos.

Criado pela empresa americana de mesmo nome, o Koda se difere de outros cães robôs já existentes por seu aspecto social. Ele percebe emoções humanas, como tristeza e felicidade, e reage de forma apropriada à situação.

“Quando um Koda vira a orelha para ouvir a voz de seu dono e corre para ficar perto, o consumidor vai saber que ele ouviu e o entendeu”, diz a empresa.

O robô pode ser um companheiro para os donos, cão de guarda ou cão-guia. Ele vem equipado com câmeras 3D em cada lado e uma câmera de 13 megapixels na sua frente para tirar fotos de qualidade, além de 14 motores de alto torque, sensores e cabeça e cauda funcionais para uma mobilidade semelhante à de um cão.

De acordo com a empresa, o Koda consegue realizar tarefas graças à “infraestrutura de IA descentralizada habilitada para blockchain“.

A inteligência artificial descentralizada permite que o cão robô processe problemas complexos e aprenda novas habilidades. Já o blockchain é uma forma de armazenar informações que dificulta o acesso de um hacker, por exemplo, ao sistema, já que ele não guarda seus dados em um local específico e sim espalha eles por uma rede de computadores.

“Aqueles que aproveitarem a oportunidade para ser o dono original de um Koda serão capazes de assistir sua IA descentralizada em ação enquanto ela evolui de um estado de filhote para um cão robótico com a inteligência de um supercomputador”, disse a presidente executiva, Emma Russell, em um comunicado. “É uma peça funcional de tecnologia doméstica, um animal de estimação e uma obra de arte, tudo ao mesmo tempo.”

O Koda tem uma faixa de preço entre 45 e 55 mil dólares (entre 240 e 250 mil reais), o que é barato em comparação a outros cães robóticos no mercado, que podem chegar até 75 mil dólares.

