BMW 330e M Sport: o esportivo elétrico high-tech da marca

Que tal unir a experiência do carro mais vendido na história da BMW com as mais avançadas tecnologias automotivas disponíveis atualmente e sem abrir mão da esportividade? O resultado é o BMW 330e M Sport, a versão híbrida plug-in do icônico modelo da marca. Com ele, o motorista tem a força e a tecnologia de seu já consagrado motor a combustão somadas à autonomia e à sustentabilidade do motor elétrico de última geração.

Com transmissão automática de oito velocidades, o veículo tem motor BMW TwinPower 2.0 Turbo de quatro cilindros a gasolina de 184 cv e motor elétrico com bateria de íon-lítio de alta voltagem e potência de 113 cv. Juntos, os motores têm potência combinada de 292 cv, torque combinado de 420 Nm e velocidade máxima de 230 km/h. Graças ao recurso XtraBoost, o modelo garante uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos.

Ambos os motores podem funcionar em conjunto ou individualmente, controlados pelo sistema de gerenciamento eletrônico do veículo. No modo hybrid, que combina os dois motores, de forma conjunta ou alternada, a velocidade máxima é de 110 km/h.

Já no modo electric, totalmente elétrico e livre de emissões de poluentes, a velocidade máxima sobe para 140 km/h, com autonomia de 66 km (WLTP), o suficiente para cobrir deslocamentos diários em grandes centros urbanos.

Híbrido plug-in, o BMW 330e M Sport tem 66 km (WLTP) de autonomia no modo elétrico e pode ser recarregado diretamente na tomada

Recarga

A bateria de 12,0 kWh pode ser recarregada em tomadas domésticas convencionais com o uso de um cabo de carregamento padrão que já vem com o veículo. A tomada para recarregar está localizada no porta-malas. Também é possível carregar a bateria do BMW 300e M Sport utilizando o próprio motor a combustão. Basta ativar a função battery control, que mantém ou mesmo recarrega a bateria para um nível definido pelo cliente.

O modelo que carrega as baterias em 3.7 kW vem acompanhado gratuitamente por um BMWi wallbox, estação de recarga rápida, que funciona com até 32 amperes.

A BMW é pioneira na produção de modelos eletrificados no mundo e no Brasil. A expectativa é que seus automóveis elétricos puros e híbridos plug-in tenham uma participação cada vez maior na produção da marca. A aposta vai além dos carros elétricos. A montadora também criou um corredor de carregamento na Via Dutra, ligando as duas principais metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Live Cockpit Professional: duas telas coloridas digitais de alta definição com interfaces disponíveis e requisitos técnicos para opções operacionais de controle de voz



Inteligência a bordo

O modelo traz inúmeros avanços tecnológicos de conectividade, condução semiautônoma, segurança ou auxílio ao motorista.

O BMW Série 3 é o primeiro veículo da marca equipado com o BMW Intelligent Personal Assistant, sistema capaz de executar inúmeras funções no carro ou explicar o funcionamento de equipamentos sendo ativado por voz, com uma frase programada. Além disso, o sistema é capaz de aprender hábitos do motorista e adaptar suas funções, como a temperatura do veículo ou a estação de rádio preferida do proprietário. As funções são constantemente expandidas, com updates que podem ser feitos com atualizações remotas, sem a necessidade de ir até uma concessionária.

O Driving Assistant Professional permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. Por meio de sinais visuais e sonoros, o motorista é alertado sobre situações críticas, como riscos de colisão traseira, mudança involuntária de faixa de rolamento, aproximação frontal em velocidade incompatível e presença de veículo em ponto cego.

Já o Parking Assistant Plus mede os espaços para estacionar automaticamente, por meio de câmeras e sensores do veículo, e realiza as manobras com máxima precisão. Todas as manobras podem ser visualizadas em tempo real por meio da câmera de ré e de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Uma tela touch dá uma visão 360 graus em torno do veículo que pode ser explorada e girada com os dedos, permitindo assim uma visão total do carro em tela 3D.

O Reversing Assist registra os últimos 50 metros percorridos pelo veículo, podendo refazer o trajeto em marcha ré, auxiliando o motorista a realizar a manobra de forma inteligente. Isso é útil, por exemplo, quando é preciso entrar com o carro em uma via estreita.

O Live Cockpit Professional se refere à duas telas de display digital de 12,3” e 10,25”, além de interfaces disponíveis e requisitos técnicos para opções operacionais de controle de voz.

O modelo tem ainda o Head-up Display, que projeta no campo de visão do motorista todas as informações necessárias para não perder o foco no trânsito. As projeções são coloridas e de altíssima qualidade, permitindo uma excelente visualização de rotas do sistema de navegação e avisos.

Sustentabilidade sem abrir mão da esportividade: de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos, mas zero emissão no modo 100% elétrico

Equipamentos modernos

O BMW 330e M Sport vem recheado de itens de série, como teto solar, rodas aro 19″ e faróis com tecnologia BMW Laserlight, que geram um potente feixe com o dobro do alcance em relação a faróis de LED, além de direcionamento que varia de acordo com a velocidade do veículo e com o ângulo de giro do volante.

O ar-condicionado automático digital tem três zonas. O acabamento interno é em alumínio Tetragon e o sistema de áudio Harman Kardon é equipado com amplificador digital e 16 alto-falantes (entre tweeters, alto-falantes de médio porte, centro, graves centrais e subwoofers) que oferecem 464 W de potência de extrema qualidade no som.

O modelo está disponível nas cores branco Alpino, preto Safira, cinza Mineral e azul Portimao.

O BMW 330e M Sport alia a força e a autonomia do motor a combustão à tecnologia do motor elétrico de última geração

Serviços

Teleservices: o carro transmite uma mensagem à BMW informando sobre a necessidade de um serviço baseado nas condições de uso do carro, como troca das pastilhas de freio, de filtro, de microfiltro, de óleo etc. O concessionário é alertado e entra em contato com o proprietário do veículo para agendar a data e horário mais apropriados para realização do serviço.

Chamada de emergência: serviço de auxílio ao usuário em caso de emergência, por meio do botão de emergência, ou em caso de colisão, com chamado automático.

Serviços Connected Drive: BMW Online (portal de notícias, clima e aplicativos, como Google Local Search, Yelp e Wiki Local) e BMW Apps – integração com smartphones Android e iOS (iPhone e iPad).

Serviços remotos: permite a utilização de algumas funcionalidades do veículo remotamente por meio de smartphones Android e iOS (iPhone e iPad).

Informações de trânsito em tempo real: disponibiliza no mapa do veículo informações da situação de trânsito nas principais rodovias e avenidas dos grandes centros comerciais do Brasil.

Concierge: serviço de suporte e informações para o cliente 24 horas, sete dias por semana, com acesso ao iDrive para envio de endereços e informações.

Smartphone Integration: preparação para Apple Carplay, que transfere a interface do iPhone por meio da conexão sem fio. Conteúdos e funções como música, iMessages/SMS, telefonia, Siri e app terceiros podem ser usados, exibidos e controlados na interface de operação do veículo. Também espelha Waze e Google Maps.

BMW Connected App: permite visão 360 graus do veículo na tela do celular em qualquer ângulo, em qualquer lugar. Além de sempre lembrar onde o carro está estacionado, ajuda na segurança, mostrando como estão os arredores do veículo.

BMW Comfort Access 2.0: ao se aproximar 3 metros do veículo portando a chave, luzes internas se acendem. A 1 metro e meio do veículo, as portas se destravam. Afastando-se 2 metros, o veículo se tranca novamente. Além disso, o porta-malas abre por meio de aproximação do pé do para-choque traseiro.