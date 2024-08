Conheça a Faculdade EXAME

Somos uma instituição de ensino superior que une a experiência e o protagonismo dos 56 anos da EXAME a um olhar apurado sobre as tendências do mercado de trabalho, com a promessa de preparar os empresários e profissionais do futuro.

Além de sermos a primeira instituição do Brasil a oferecer especialização em inteligência artificial para negócios, somos pioneiros no lançamento do MBA em ESG, com um corpo docente de mestres, doutores e profissionais do segmento.

A experiência adquirida com o crescente investimento em educação nos últimos anos permitiu chegarmos em números relevantes em pouco mais de um ano:

Faculdade nota 5 pelo MEC

65.000 formados pelos nossos cursos

1.620 horas de aulas oferecidas

90% de satisfação dos alunos

Além dos MBAs, nossa grade curricular inclui cursos livres online e imersões presenciais com grandes profissionais de destaque no mercado.

Explore nossas opções de formação

Oferecemos aos alunos um currículo atualizado e relevante para o mercado de trabalho. Além disso, contamos com um corpo docente altamente qualificado, formado por mestres e doutores, além de profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação. Confira os cursos disponíveis.

MBAs

A formação ideal para quem deseja se especializar nos principais temas e habilidades da atualidade e alavancar a própria carreira. São 360 horas de formação acadêmica, certificada pelo MEC, com conteúdos gravados e ao vivo, além de acesso exclusivo à comunidade da Faculdade EXAME.

MBA em Inteligência Artificial para Negócios

Neste curso você será preparado por profissionais renomados para dominar os fundamentos da inteligência artificial e aprender a implementar essa tecnologia em empresas de qualquer tamanho ou setor, liderando projetos e gerindo equipes multidisciplinares.

A formação em Inteligência Artificial para Negócios possui quatro módulos, sendo três fixos e um flexível, onde o aluno pode escolher qual linha de IA deseja se aprofundar: Antifragilidade: Growth ou Antifragilidade: Estratégias Sustentáveis.

Clique aqui e saiba mais

MBA em ESG - Environmental, Social & Governance

Você irá aprender como dominar os fundamentos de ESG, traduzir a importância de suas questões para a saúde dos negócios, fomentar o relacionamento com stakeholders, promover gestão de risco e conduzir iniciativas práticas nos três pilares da sigla.

Diferentemente da formação em Inteligência Artificial para Negócios, a formação em ESG possui quatro módulos fixos, onde os alunos terão uma visão 360º sobre governança ambiental, social e corporativa.

Clique aqui e saiba mais

Imersões

Oferecemos experiências imersivas presenciais e online com especialistas atuantes no mercado que garantem uma aprendizagem prática em temas relevantes. Esses encontros funcionam como uma espécie de mentoria para empreendedores e executivos que desejam alavancar seus negócios com base no olhar estratégico de profissionais de excelência.

Marketing ao Máximo

Na Imersão Marketing ao Máximo, você tem a oportunidade de conhecer as mentes mais brilhantes do marketing e tê-las pensando nas estratégias do seu negócio durante dois dias de imersão.

Ao final, você tem direito a uma mentoria exclusiva com João Branco e outros gigantes do mercado para discutir e identificar gargalos, pontos cegos e oportunidades de melhoria que podem elevar o seu negócio para o próximo nível.

Formações online

Essa modalidade não requer nenhum tipo de formação prévia e tem como objetivo contribuir com a capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos. Nossas opções de curta duração são destinadas a quem deseja um conhecimento introdutório ou específico sobre Inteligência Artificial e ESG.

Growth Intelligence: Inteligência Artificial para Negócios

Na formação Growth Intelligence: Inteligência Artificial para Negócios, os alunos terão aulas com especialistas no tema e convidados especiais. Ao final do curso, os alunos estarão aptos a delegar que ferramentas altamente práticas e eficientes trabalhem para seus negócios, otimizando e alavancando projetos e operações.

Introdução ao ESG

Considerando que as pautas ambientais, sociais e governança estão transformando a sociedade, o curso de Introdução ao ESG visa ensinar aos alunos a origem e os fundamentos do ESG, o que é o capitalismo de stakeholder e a necessidade de as empresas fazerem a transição para uma economia de baixo carbono.

Investimentos em ESG

Investidores estão cada vez mais atentos às pautas socioambientais na hora de diversificar capital e criar novas narrativas para gerar um impacto positivo na sociedade. Neste curso, os professores explicam os principais riscos e critérios que devem ser observados em relatórios de sustentabilidade na hora de fazer Investimentos em ESG.

Net Zero

As consequências do aquecimento global já estão sendo observadas e o curso ESG Net Zero pretende ensinar aos alunos qual o impacto do CO2 para o mundo e para os negócios, além das iniciativas para diminuir os impactos dos gases de efeito estufa na atmosfera.

Conheça todos os cursos de formação online