Finanças corporativas: o que são e como começar a trabalhar na área

Cuidar das finanças corporativas é fundamental para os negócios. Por melhor que seja o produto ou serviço que uma marca oferece ao mercado, se não cuidar de suas finanças para se manter lucrativa no curto, médio e longo prazos, fica inviável se manter viva.

Estudos realizados pelo Sebrae mostram que 29% dos CNPJs abertos como MEI encerram suas atividades em até cinco anos. Uma performance financeira ruim é um dos fatores que contribuem para esse problema. Dar a esta área sua devida importância pode ser a melhor maneira de evitar que a história de milhares de empreendedores se repita na sua empresa.

O que são as finanças corporativas?

As finanças corportaivas se referem a tudo que diz respeito à gestão financeira de um negócio. Ou seja, é essa parte da estrutura empresarial que fica responsável por fazer diagnósticos sobre os recursos financeiros, detectar problemas e auxiliar na tomada de decisões relacionadas a investimentos, financiamentos, dividendos e custos.

Em resumo, estamos falando sobre como gerenciar o dinheiro da empresa, visando obter aumento do valor monetário. Para alcançar este objetivo é necessário que ocorra um trabalho sério e que as lideranças empresariais assumam uma série de responsabilidades, como resolução de problemas e tomada de decisão estratégica para manter as finanças da empresa equilibradas e aumentar sua competitividade.

Quais são as profissões relacionadas às finanças corporativas?

Os profissionais de finanças corporativas trabalham para maximizar o valor da empresa, equilibrando a relação entre risco e retorno, executando atividades como planejamento financeiro, análise de mercado e investimento, controle de fluxo de caixa, tributação e financiamentos. Os principais cargos desta área são:

analista financeiro;

diretor financeiro;

analista contábil;

controller;

gerente de fusões e aquisições;

economista;

estatístico;

especialista em planejamento financeiro;

consultor ou analista de investimentos;

gestor de fundos.

É importante ressaltar que, embora exista uma área e profissionais dedicados a cuidar do planejamento financeiro geral de uma empresa, é fundamental que gestores e líderes das demais áreas da organização também tenham conhecimento sobre finanças.



Esta habilidade permite que o profissional entenda a realidade da empresa, trace planos para o seu setor baseado em dados, estipule metas alinhadas com os objetivos do negócio e ainda amplie sua capacidade de negociação com diretores financeiros – habilidade de suma importância na hora de decidir sobre investimentos e alocação de recursos para a área.

Como estabelecer uma carreira na área de finanças corporativas?

Este setor apresenta perspectivas promissoras, porém, é imprescindível permanecer atualizado e aprimorar continuamente as habilidades para progredir na área.

É fundamental acompanhar de perto o mercado financeiro, estar por dentro das últimas novidades em micro e macroeconomia, tanto local quanto globalmente, e estar atento às tendências.

Além disso, é importante manter-se atualizado sobre as tecnologias e softwares que podem facilitar a gestão empresarial e a tomada de decisões estratégicas.

Artigos, workshops e cursos online e gratuitos, como a Masterclass: A Nova Era das Finanças Corporativas, podem ser um bom ponto de partida. Posteriormente, buscar especializações, como MBAs ou outras pós-graduações, é essencial para adquirir habilidades específicas em finanças corporativas, que vão desde aspectos mais gerais, como gestão de recursos humanos, até tópicos mais específicos, como avaliação de fusões e aquisições.

