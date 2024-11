Com o avanço da inteligência artificial, empresas estão aprimorando ferramentas para fortalecer a tomada de decisão estratégica.

De acordo com Magno Maciel, CTO da Serafin e professor da Faculdade Exame, essa evolução se apoia em três pilares: o uso de aprendizado de máquina para aumentar a precisão das decisões, a computação quântica para acelerar o processamento de dados críticos e a integração de IA nos fluxos de trabalho, tornando as decisões mais ágeis e conectadas com dados em tempo real.

Aprendizado de máquina e decisões mais precisas

O avanço do aprendizado de máquina oferece às empresas modelos cada vez mais sofisticados, capazes de analisar grandes volumes de dados e de gerar insights detalhados sobre o comportamento de consumidores, mercados e tendências futuras.

Maciel explica que esses modelos serão essenciais para aumentar a precisão em decisões de negócios, principalmente na predição de cenários e na análise de sentimentos dos clientes.

Contudo, ele alerta para a necessidade de mitigar as “alucinações”, respostas errôneas geradas pelos modelos. Isso, no entanto, deve ser reduzido no futuro.

"À medida que o aprendizado de máquina é aperfeiçoado, a expectativa é que esses erros diminuam, oferecendo aos tomadores de decisão uma base mais confiável", tranquiliza Maciel​

Computação quântica e a agilidade na análise para tomada de decisão

A computação quântica representa um salto no poder analítico das ferramentas de IA, tornando-as aptas para analisar informações em uma velocidade e profundidade antes impossíveis.

Maciel destaca que essa tecnologia impulsiona decisões de alta complexidade, planejamento estratégico e alocação de recursos em tempo real, pois permite processar cenários múltiplos em frações de segundo.

“Com o aumento da capacidade computacional, a IA será capaz de apoiar decisões empresariais que antes demandavam muito tempo e recursos, oferecendo um panorama analítico completo e ágil”, prevê Maciel​.

Integração da IA nos fluxos de trabalho para decisões conectadas

Maciel aponta que a integração da IA nos processos corporativos é um elemento determinante para que as decisões sejam cada vez mais baseadas em dados e conectadas ao fluxo operacional da empresa.

Com o uso de APIs e dispositivos que capturam dados continuamente, as organizações poderão tomar decisões mais informadas e atualizadas com dados em tempo real. Essa conectividade permite, por exemplo, ajustar estratégias de mercado de acordo com dados instantâneos, sem atrasos operacionais.

ADA GPT: o assistente da sua empresa

Dentro da versão paga do ChatGPT, você encontra o ADA, um bot do RadAI Labs capaz de fazer análises de dados profundas, aplicando métodos estatísticos e criando visualizações para facilitar a interpretação de dados.

Com o ADA, os tomadores de decisão podem realizar análises exploratórias que identificam tendências e dados fora do padrão, o que ajuda a entender melhor a viabilidade dos produtos ou serviços, além de suas respectivas performances no mercado.

A ferramenta, por exemplo, permite a criação de gráficos, como a distribuição de vendas ao longo do tempo, para identificar padrões sazonais. Esse tipo de análise visual, que seria manualmente mais trabalhosa, torna-se rápida e direta com o uso de IA, permitindo decisões mais informadas e ágeis.

Outro destaque da ADA é a capacidade de resumir os principais insights da base de dados, mesmo quando o volume de informações é alto ou quando o tomador de decisão não sabe exatamente quais perguntas formular.

“Com a IA integrada ao dia a dia das empresas, a tomada de decisão se torna parte de um processo fluido e constante, tornando o negócio mais adaptável e estratégico”, finaliza Maciel.