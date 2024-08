Diversidade e inclusão: como promover um ambiente organizacional mais inclusivo

Diversidade tem a ver com pluralidade. Perspectivas e experiências distintas servem para formar um repertório amplo, plural e rico, preparado para responder melhor a questões, das mais simples às mais complexas.

Uma equipe composta por homens, mulheres, pessoas com deficiência, diferentes idades, etnias, religiões e crenças, por exemplo, é um time plural e diverso. Mas, para que todas essas características sejam acolhidas de forma respeitosa, políticas de inclusão são essenciais

Neste texto, você irá entender a diferença entre os conceitos de inclusão e diversidade e como eles podem caminhar juntos na cultura organizacional. Você também irá conhecer meios para implementar um plano estratégico de ação afirmativa na sua empresa. Boa leitura.

Qual é a diferença entre diversidade e inclusão na prática?

Um ambiente inclusivo é aquele em que as pessoas têm oportunidades iguais de pertencer, crescer e prosperar.

É por isso que D&I andam sempre acompanhadas uma da outra. E, nesse cenário, a equidade é tão importante quanto a igualdade.

Isso porque quando falamos de oportunidades iguais, estamos partindo do princípio de que todos os indivíduos estão no mesmo lugar. Porém, a realidade não é bem assim e é aí que a equidade aparece. Ela reconhece que, no plano real, não somos todos iguais e considera as necessidades particulares de cada um.

Ao passo que a equidade oferece a cada pessoa o que ela precisa para ter acesso à boas oportunidades, ela também busca equilibrar as diferenças geográficas, raciais ou socioeconômicas que podem impedir o acesso desses indivíduos a determinados meios.

Benefícios da D&I no ambiente de trabalho

Já ouviu aquele ditado de que duas cabeças pensam melhor que uma? A lógica da diversidade e inclusão é a mesma. Quanto mais diversas forem as vivências, a cultura e os pensamentos de um grupo de pessoas, maiores são as chances de ideias inovadoras e criativas.

Além disso, essa pluralidade permite que o senso crítico seja elevado, evitando assim campanhas, posicionamentos ou até mesmo ativações internas de cunho preconceituoso, enviesado ou de mau gosto.

Também podemos elencar como benefícios da diversidade e inclusão nas empresas os seguintes pontos:

Inovação

O estudo “Getting to Equal 2019: Creating a Culture That Drives Innovation”, produzido pela Accenture, mostra que organizações que investem em diversidade e inclusão são mais inovadoras.

Quando pessoas de diferentes repertórios trabalham juntas, elas trazem consigo diferentes ideias e soluções para os problemas. Isso pode levar a novos produtos, serviços e processos mais arrojados.

Melhoria da tomada de decisão

Pensamentos diferentes podem levar a caminhos diferentes.Neste sentido, equipes plurais são mais propensas a considerar um amplo conjunto de perspectivas. Isso pode levar a decisões mais eficazes.

Redução de conflitos

A diversidade pode ajudar a reduzir os conflitos no ambiente de trabalho. Uma vez que as pessoas se sentem respeitadas e valorizadas, elas tendem a trabalhar juntas de forma harmoniosa.

Aumento da produtividade

Um estudo feito pelo Instituto Identidades do Brasil( ID_BR) sobre o impacto da diversidade no mercado de trabalho mostra que para cada 10% de aumento na diversidade étnico-racial e diversidade de gênero, a produtividade das empresas cresce cerca de 4% e 5%, respectivamente.

Melhoria da reputação da empresa

Empresas que promovem a diversidade e inclusão são vistas de forma mais positiva pelos funcionários, clientes e investidores. Isso pode levar a uma melhoria da reputação da empresa e, consequentemente, a um aumento das vendas e do lucro.

Segundo o relatório “A diversidade como alavanca de performance”, da consultoria Mckinsey, empresas que têm como pilar a disseminação da diversidade e inclusão garantiram um lucro 35% maior do que empresas que não têm compromissos com a temática.

Atração e retenção de talentos

Um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para se expressarem de maneira genuína proporciona significado e propósito ao trabalho. Uma companhia com essas características atrai e retém mais talentos e, portanto, tem mais vantagem competitiva e capacidade de adaptação ao mercado.

Promovendo a diversidade e inclusão nas organizações

Para além do discurso, é preciso agir para que a D&I faça parte da cultura da empresa. Nem sempre é fácil implantar essas políticas no ambiente interno, mas não é impossível. Confira algumas ações para ter sucesso nesse projeto.

Construa um ambiente de trabalho respeitoso

Mudar gera desconforto e, justamente por isso, os seres humanos são resistentes a fazer algo diferente do que já é conhecido. No entanto, quando falamos de diversidade e inclusão, não se pode permitir que atitudes e pensamentos arcaicos, que disseminam ódio e preconceito, tenham ou ganhem espaço no ambiente de trabalho.

Criar um comitê de D&I, grupos de debate, trilha de conteúdos e um canal de denúncias são algumas iniciativas que podem incentivar o respeito às diferenças e à diversidade, bem como fortalecer a inclusão.

Invista nas lideranças como porta-vozes

Assim como um líder ruim pode arruinar uma equipe, um bom gestor pode inspirar e engajar um time. Empresas que possuem poucos recursos para investir em grandes ações de diversidade e inclusão podem ter seus líderes como responsáveis por promover a D&I.

Aqui, o exemplo e a educação são os melhores caminhos para a promoção, adoção de mudanças colaborativas e fortalecimento de uma cultura organizacional que valoriza as diferenças.

Adapte seu processo de recrutamento e seleção

A área de recrutamento e seleção pode criar vagas voltadas especialmente para negros, pessoas com deficiência, mulheres e transexuais.

Para isso, o RH pode contar com recrutadores que representem diversos perfis profissionais. Dessa forma, os candidatos se sentirão representados no processo seletivo e os recrutadores terão mais empatia e democracia na escolha dos que serão contratados.