Um líder que centraliza tarefas por medo de parecer incompetente ao delegar pode começar delegando uma pequena responsabilidade e observando os resultados;

Alguém que procrastina por medo de falhar pode iniciar uma tarefa simples, mesmo sem sentir que é "o momento perfeito";

Quem evita exposição por meio de julgamentos pode pedir feedbacks sobre um projeto em andamento e aceitar respostas sem se justificar.

“Esses testes ajudam a confrontar crenças limitantes sem disparar os alarmes do sistema. Se você acha que delegar fará com que as pessoas o vejam como menos competente, comece com uma tarefa menor e observe os resultados," cravou. "É uma maneira segura de expandir o ‘cofrinho’ das suas crenças.”

Outro ponto relevante é adotar a consistência como um valor-chave no processo de mudança. Thianne enfatizou que mudanças reais não acontecem da noite para o dia.

“O segredo está em fazer pequenos ajustes consistentes, testando seus limites e ouvindo as vozes internas, mas sem deixar que elas o impeçam de avançar.”

Assim, a mudança fica mais gerenciável e menos assustadora, o que reduz o risco percebido pelas "vozes internas" que resistem à mudança.

Lidar com a imunidade à mudança é um convite à complexidade.

“É uma jornada para se entender melhor, abraçar o desconforto inicial e criar um ambiente mais alinhado ao aprendizado contínuo e à adaptação,” finaliza Thianne. “A imunidade à mudança é forte, mas a capacidade humana de se reinventar é ainda maior.”