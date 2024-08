Descubra as etapas para criar um currículo que passe pela triagem da inteligência artificial

O currículo é o primeiro ponto de contato que os recrutadores têm com os candidatos para uma vaga. É por meio deste documento que o profissional apresenta um resumo da educação, experiência, qualificações e habilidades que possui.

Sendo assim, quem tem um currículo bem estruturado e construído de forma estratégica para alcançar a vaga desejada tem grandes chances de não ser descartado na peneira de contratação — de humanos ou robôs.

Escrever o currículo perfeito está nos detalhes. Não sabe por onde começar? Continue a leitura deste texto e saiba como criar um currículo atrativo e eficiente para garantir o diferencial que você precisa.

Encare o currículo como sua marca pessoal

A marca pessoal revela quem somos, o que oferecemos e o que valorizamos. É por meio dela que as pessoas criam suas percepções sobre nós. Com o currículo acontece a mesma coisa, porém em outro cenário.

Considerando que esse documento é o instrumento que recrutadores utilizam para identificar perfis que tenham as habilidades necessárias para ocupar uma determinada vaga, questione-se: qual a imagem que meu currículo está passando para os recrutadores?

Pensar no conceito de marketing pessoal para aplicar no seu currículo pode fazer toda diferença, fazendo com que ele ganhe destaque no seu setor de trabalho.

Construindo um currículo eficiente

De 6 a 10 segundos: esse é o tempo médio que 30% dos recrutadores levam para descartar um currículo, de acordo com o levantamento divulgado pela empresa de recrutamento online Catho. Além disso, em uma primeira avaliação, o profissional que recebe cerca de 100 currículos analisa em média 15 com maior critério e cautela.

Por isso, é importante que as informações essenciais apareçam de maneira objetiva no documento.

Segundo os 400 entrevistados na pesquisa, as informações que não podem faltar na construção de um currículo e são valorizadas no momento da análise são:

experiência profissional (80%);

formação e/ou cursos complementares (60%);

cargo e/ou área pretendida (60%);

objetivo profissional (50%);

conhecimento em outros idiomas (24%).

Para evitar que seu currículo seja desinteressante, crie uma narrativa detalhada e objetiva, destacando os fatos mais relevantes e positivos sobre seu histórico de carreira, habilidades, experiências e alguns pontos sobre a sua personalidade.

Para criar uma estrutura atrativa e que permita uma compreensão mais fluida desses dados, o candidato pode considerar as informações que os recrutadores como mais relevantes, adicionando seus dados pessoais ao topo do currículo.

Como adaptar seu currículo para passar pela inteligência artificial

Gupy, Vagas.com e Trampos.co são alguns exemplos de ferramentas de recrutamento preditivo. Isso significa que elas avaliam currículos mediante a busca por palavras-chave relacionadas a habilidades, experiência e educação, avaliando-as de acordo com os requisitos de um cargo e com quaisquer outros fatores especificados pela empresa contratante.

Essa tecnologia pode dar maior valor a candidatos que já tenham trabalhado em determinadas empresas, além de compreender o desenvolvimento de uma habilidade a partir do momento em que ela aparece no histórico de trabalho.

Outro ponto interessante acerca da inteligência artificial para a seleção de currículos é que elas podem ser programadas para ignorar características como idade, sexo, raça e outras, se tornando menos tendenciosas do que analistas humanos.

Garantindo uma melhor chance

Conseguir passar pela triagem automatizada pode exigir uma adaptação do seu currículo. Veja algumas dicas que podem ajudar:

Inclua onde for oportuno as mesmas palavras-chave , ou semelhantes, que a empresa usa na descrição da vaga.

Sempre que possível, utilize palavras como "significante", "forte" e "domínio". Elas podem dar ainda mais peso às suas habilidades e, consequentemente, serem notadas pelos algoritmos.

Boas práticas para um currículo de sucesso

Embora algumas plataformas de recrutamento que utilizam inteligência artificial solicitem informações como dados pessoais, naturalidade, filiação e foto, em outros formatos de currículo não é necessário e nem obrigatório informar.

De modo geral, atente-se aos seguintes pontos para fazer um currículo bem feito e que se destaca dos demais:

valorize a boa gramática;

atualize os dados frequentemente;

tenha compromisso com a verdade;

invista na boa aparência do documento;

capriche ao detalhar suas experiências profissionais;

personalize o currículo de acordo com a vaga desejada.

Saber como fazer um currículo eficiente pode te ajudar a se destacar nesta corrida em busca de uma colocação e te deixar um pouco mais próximo da linha de chegada.