MBA pode ajudar na carreira? Veja 5 vantagens do curso

Foi-se o tempo em que ter formação superior era um grande diferencial no mercado de trabalho. Por isso, os programas de pós-graduação têm chamado cada vez mais a atenção de profissionais formados. O MBA (Master in Business Administration, na sigla em ingês) é um curso lato sensu que tem se destacado por ter foco em negócios e gestão, mas também por ser acessível a qualquer profissional. ⠀

Apesar da grande procura pelo curso por gestores e executivos, os MBAs podem, sim, ser cursados por pessoas graduadas em qualquer área de ensino que buscam desenvolver novas habilidades e aprimorar competências. Mas como a decisão por um curso pode não ser uma tarefa fácil, a EXAME Academy resolveu listar cinco motivos para te ajudar nesse processo.

1- Conhecimento e liderança

Os MBAs buscam preparar líderes para o futuro. Por isso, trabalham bastante o desenvolvimento pessoal do aluno, além de aprimorar as habilidades profissionais. Durante o curso, você terá acesso a orientadores com uma vasta experiência no mercado de trabalho para ajudar no processo. Além disso, os professores costumam ter uma rede grande de contatos, que podem ajudar a abrir portas na sua carreira.

2- Maior reconhecimento no mercado de trabalho

Com a concorrência cada vez mais acirrada no mercado de trabalho, o MBA pode ser um grande diferencial nos processos seletivos. Além disso, o curso pode ajudar o profissional a conquistar novas posições dentro da empresa onde trabalha.

3- Alavancar a carreira

Segundo dados da 54ª edição da pesquisa salarial feita pela Catho Educação, profissionais com Pós-Graduação ou MBA recebem até 47,2% a mais do que quem não possui especialização. Isso significa que cursar um MBA pode ser uma grande oportunidade de dar um salto na carreira, não só em questão de posição ou cargo na empresa, mas também em relação ao seu bolso. E um aumento de salário sempre vai bem.

4- Aprendizagem prática

Os MBAs têm foco na aprendizagem prática e no desenvolvimento de habilidades e competências. Eles buscam preparar o aluno para o futuro, com foco na capacitação de profissionais que desejam se tornar gestores estratégicos e executivos. Dessa forma, quem tiver um MBA terá uma visão econômica e administrativa muito maior dos negócios.

5- Cabe no bolso

Engana-se quem pensa que o MBA é um curso caro por tudo que ele oferece. Há cada vez mais opções no mercado, com diferentes abordagens e com preços acessíveis para os mais diversos públicos. Além disso, dependendo da modalidade, alguns cursos não necessitam de aulas presenciais e podem ser feitos totalmente a distância, uma vantagem para quem precisa de flexibilidade na agenda. Portanto, basta pesquisar para encontrar algum que se encaixe no seu perfil e objetivo profissional.