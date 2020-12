Já pensou em ter todas as informações que você precisa saber sobre o mercado financeiro na palma da sua mão? A EXAME Research possui um canal no Telegram com tudo que há de mais relevante no dia a dia da economia, de forma clara, informativa e resumida. Além disso, a EXAME Research passará a contar, agora, com o novo canal do Telegram de Renato Mimica, CIO da casa de análise de investimentos.

Mimica possui 15 anos de experiência em análise de investimentos e já atuou em grandes instituições financeiras, inclusive internacionais, como o Bank of America Merrill Lynch, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, onde assessorou grandes fundos de investimento na famosa Wall Street. Em 2011, Mimica voltou ao Brasil para liderar um time no Equity Research do BTG Pactual, banco do qual se tornou sócio. Por 9 anos seguidos, Mimica foi eleito um dos melhores analistas de ações do Brasil e da América Latina em ranking da Institutional Investor, recebendo votos dos principais gestores de ações do mundo.

Em seu novo canal, Mimica irá complementar as informações do canal do Telegram da Exame Research, com um ponto de vista ainda mais analítico e aprofundado do mercado financeiro. Vale destacar que no Telegram da Exame Research os membros recebem “morning calls” diários, além de notícias nacionais e internacionais que podem mudar o rumo do mercado. Membros do canal têm acesso prioritário também aos cursos da Exame Academy, a plataforma de educação da EXAME, como o de Fundos Imobiliários, por exemplo, que irá abrir as inscrições no dia 14 de dezembro, e será ministrado pelo professor e especialista em fundos imobiliários Arthur Vieira de Moraes .

Segundo o CIO da EXAME Research, seu canal do Telegram traz como vantagens a rapidez e agilidade nas notícias, além da facilidade e simplicidade para usar e compartilhar as informações. O conteúdo abordado por Mimica terá diversas fontes, incluindo o BTG Pactual e a Exame Research.

No canal, gratuito, do Telegram, Renato Mimica, dividirá as mais importantes informações sobre o mercado financeiro, investimentos, notícias relevantes no Brasil e no mundo, com conteúdos exclusivos do analista, sempre embasado em fontes relevantes, tanto nacionais quanto internacionais.

Clique e inscreva-se no Telegram do Renato Mimica