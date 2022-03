Zcash: descubra o que é a criptomoeda que subiu mais de 100% em um mês

A Zcash (ZEC), moeda de privacidade fundada em 2016, tem chamado a atenção de investidores em cripto. Segundo dados do CoinMarketCap, ela chegou a ser negociada por volta dos US$ 87 em fevereiro e, agora é cotada em cerca de US$ 194, após uma leve queda do topo nesse ano, quando chegou ao valor US$ 210. Ao contrário de outras criptomoedas, a Zcash, mesmo registrando suas transações em um blockchain, não compartilha determinadas informações, como os endereços de carteiras digitais das partes envolvidas e a quantia transacionada.

Baseada no código base da rede Bitcoin, a moeda foi desenvolvida pelo programador Zooko Wilcox-O’Hearn, também fundador da Electronic Coin Company. Wilcox-O’Hearn passou mais de 25 anos na indústria de segurança digital, contribuindo para diversos importantes projetos, incluindo a empresa de dinheiro eletrônico DigiCash.

“Claramente parte dos investidores está buscando as privacy coins como um instrumento para tentar evadir as regras que vem sendo criadas por reguladores ao redor do mundo”, comenta Nicholas Sacchi, head de research de Digital Assets no BTG Pactual. “Esse sub-setor dos criptoativos ainda apresenta fortes ligações com as raízes do mercado, mais libertário e anarquista”, completou.

Em outubro de 2016, no auge da bolha dos ICOs, a ZEC chegou a ser negociada por U$5.941. Após o crash, no entanto, passou um período na casa dos US$ 30, chegando até os US$ 250 no final do ano passado. Entretanto, a moeda foi uma das que mais sofreu no início desse ano, e somente no mês passado voltou a ganhar força. Segundo Sacchi, não houve nenhuma atualização relevante dentro da comunidade da criptomoeda que justificasse essa volatilidade.

“Os criptoativos voltados para a privacidade apresentaram ganhos de dois dígitos percentuais horas após o presidente norte-americano Joe Biden assinar o decreto sobre a regulação do mercado”, diz Sacchi. “Poucos dias antes do documento ser assinado, a Zcash estava precificada a cerca de US$ 104. Três dias depois, o preço era de US$ 158. Ou seja, um ganho de US$ 52 em 3 dias”, finalizou o analista.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok