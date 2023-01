ChatGPT: inteligência artificial é aprovada em provas para médico, advogado e MBA nos EUA

Em apenas dois meses, o programa de inteligência artificial Chat GPT conquistou usuários em todo o mundo por seus textos realistas. No entanto, a tecnologia provou que também pode servir para usos controversos ao ser utilizada para conquistar a aprovação em provas para exercer a profissão de médico e advogado nos Estados Unidos, além de uma pós-graduação MBA.

Lançado pela empresa chamada OpenAI há dois meses, o Chat GPT é um programa de inteligência artificial cujo nome é uma sigla para “Chat Generative Pre-Trained Transformer” ou “ransformador pré-treinado generativo de bate-papo” em português. Basicamente, o que o programa faz é criar textos a partir de instruções do usuário.

Mesmo em pouco tempo, o programa já foi elogiado por Elon Musk, que é um dos fundadores da OpenAI, e levanta questões de ética. Isso porque seus textos podem ser usados para fins um tanto questionáveis em provas e testes.

MBA

Segundo uma publicação de Ethan Mollick, professor da Universidade de Wharton nos Estados Unidos, o Chat GPT teria conseguido criar com sucesso um texto passível de aprovação com nota “B” no programa de pós-graduação MBA da faculdade. Nos Estados Unidos, as avaliações são feitas com letras de A à F, sendo “A” a maior nota e “F” a menor nota.

A pesquisa, realizada por Christian Terwiesch na Universidade de Wharton, constatou que o Chat GPT seria aprovado para um curso básico de MBA na universidade e teve intenção acadêmica, ou seja, não foi utilizada como fraude ou trapaça.

O professor Ethan Mollick exige que os alunos utilizem inteligência artificial durante seus cursos sobre inovação e empreendedorismo. No entanto, ele mencionou os riscos que o uso tão realista de programas como este podem implicar na sociedade.

“Acho que não absorvemos totalmente o fato de que trabalhos acadêmicos cuidadosos constataram que o ChatGPT passa claramente em alguns dos exames profissionais americanos mais desafiadores”, escreveu Mollick no Twitter.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Provas para exercer medicina e advocacia nos EUA

A própria pesquisa de Christian Terwiesch também pontuou a possibilidade do Chat GPT ser aprovado em provas para exercer a profissão de médico ou advogado nos Estados Unidos. Segundo o documento, o programa também “desempenhava bem na preparação de documentos legais”.

E a possibilidade pode ter sigo mesmo concretizada pelo programa. Uma reportagem da revista Fortune afirma que o Chat GPT já conquistou a aprovação no exame chamado “The Bar” nos Estados Unidos, que seria o equivalente à prova da OAB brasileira. O feito teria sido comprovado pelos professores das faculdades de direito dos estados norte-americanos de Michigan e Chicago.

Já na medicina, estudos de pesquisadores da Universidade de Yale comprovaram que o programa pode ser aprovado no Exame de Licenciamento Médico dos Estados Unidos.

No país, dois artigos científicos diferentes já foram publicados comprovando a possibilidade de aprovação do Chat GPT no USMLE, sigla do exame de licenciamento médico. Além das fraudes, o programa pode ser utilizado para facilitar a aplicação da medicina, auxiliando na educação e na tomada de decisões clínicas, apontam os documentos.

Segundo o estudo, o Chat GPT teve um desempenho com mais de 50% de precisão em todas as fases do USMLE, chegando a atingir até 60% na maioria das análises. Os autores dos artigos afirmam que a média de aprovação no USMLE é de 60%.

O que é Chat GPT?

O Chat GPT foi desenvolvido pela OpenAI há cerca de dois meses e é um programa de inteligência artificial treinado por humanos para reproduzir textos realistas. Ele pode simular diálogos, responder perguntas, entre outros.

Apesar de poder oferecer novas facilidades para áreas como o marketing digital, criação de conteúdo e atendimento ao cliente, este tipo de inovação gera preocupações de estudiosos ao redor do mundo sobre o risco de fraudes e de substituição da força de trabalho humana, além da reprodução de conceitos sociais problemáticos.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok