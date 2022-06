Victor Langlois, o adolescente trans que já faturou R$240 mi vendendo NFTs de obras de arte digital

Uma coleção de NFTs acompanhada representações físicas do artista digital transgênero norte-americano Victor Langlois, mais conhecido como FEWOCiOUS, retratando sua transição de gênero e a descoberta de uma nova identidade foram arrematadas em um leilão da Christie's em junho do ano passado por R$ 10,3 milhões.

Intitulada “Hello, i’m Victor (FEWOCiOUS) and This Is My Life”, a coleção de NFTs foi inspirada na vida de Langlois dos 14 aos 18 anos, período em que ele trocou o cotidiano abusivo de sua infância para viver com seus avós em Las Vegas. No entanto, a vida não tornou-se melhor, dado que o puritanismo religioso de sua família seguiu o reprimindo e impedindo que ele se assumisse transgênero.

Desde então, FEWOCiOUS libertou-se dos grilhões familiares e aos 19 anos tornou-se um dos artistas digitais mais badalados da cena de NFTs e já acumula R$ 240 milhões em vendas de obras de arte digital em que revela aspectos da intimidade e da personalidade de um adolescente transgênero.

Em abril, o jovem artista obteve aproximadamente R$ 96 milhões em 24 horas com suas obras em uma venda limitada a colecionadores selecionados. Segundo reportagem da Fortune, foi a terceira maior quantia levantada por uma única coleção em toda a história do marketplace de NFTs Nifty Gateway.

Intitulada "Paint Drop", a nova coleção de NFTs de FEWOCiOUS faz parte de um movimento inicial de construção do metaverso particular do artista. Intitulado FewoWorld, a ideia do jovem é que o espaço virtual possa reunir todos os seus projetos.

Em uma etapa subsequente, FEWOCiOUS pretende lançar uma nova coleção de NFTs de avatares que serão os habitantes do FewoWorld. As ambições do jovem artista, no entanto, são ilimitadas, conforme revelou à reportagem, comparando-se com um artista renascentista cuja obra lhe serve de inspiração:

"A forma como eu vislumbro esse espaço seria o que Michelangelo faria se tivesse um laptop e dispusesse de ferramentas de mídia social para conversar com os melhores criadores do mundo."

O sucesso de “Paint Drop” colocou o jovem artista entre os mais populares criadores de NFTs do mundo. O NFT "Nice to meet you, I'm Mr. MiSUNDERSTOOD" foi vendido por 882 ETH, cerca de US$ 2,8 milhões, em um leilão da Sotheby's realizado em outubro do ano passado. Trata-se da peça mais valiosa vendida por FEWOCiOUS até hoje.

Tem se tornado cada vez mais comuns histórias de jovens adolescentes que se tornaram precocemente milionários ao investir em criptomoedas ou na criação de NFTs.

