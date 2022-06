Ex-Barcelona e Milan, jogador polêmico marca cerimônia de casamento no metaverso

Embora seja um conceito relativamente novo, o metaverso está se tornando cada vez mais parte do dia a dia das pessoas. No caso do ex-jogador do Barcelona e astro do futebol no Campeonato Alemão, Kevin Prince Boateng, até a troca de alianças será realizada no universo virtual.

Boateng, que já jogou no Barcelona e no Milan, e agora é meia no Hertha BSC da Alemanha, vai se casar com a modelo Valentina Fradegrada. No entanto, a cerimônia não será da forma convencional, já que o metaverso e o NFTs estão inclusos no evento.

Depois de se envolver em uma série de polêmicas, que envolvem lesões constantes, noitadas e uma expulsão da seleção de Gana, o jogador vai se casar neste sábado, 11 de junho. Com a organização de Enzo Miccio, a principal escolha dos casais da elite italiana, o evento deve inovar em parceria com o metaverso Over, baseado no blockchain Ethereum.

Os convites para o casamento estarão disponíveis como NFTs de edição limitada no OpenSea por um curto período de tempo. Ao mesmo tempo em que o casamento presencial ocorre, uma celebração estará disponível no metaverso Over.

O local para esta celebração foi especialmente projetado e construído para a ocasião. O noivo se demonstrou bastante animado em realizar uma festa tão diferente, e explicou que isso lhe deu a oportunidade de fazer algo que ninguém fez antes para sua futura esposa.

“Eu queria fazer algo especial para Valentina, algo que ninguém nunca tinha feito”, disse o meia do Hertha BSC. “E graças a Over, podemos celebrar nosso amor como ninguém fez antes, em um local espacial”.

Integrando a tecnologia blockchain, NFTs e criptomoedas para oferecer experiências virtuais imersivas, o metaverso virou destaque no mundo todo após o Facebook tomar a decisão de mudar seu nome para Meta. Desde então, uma série de plataformas foram criadas para oferecer o serviço, que representa a evolução da realidade virtual.

O metaverso Over oferece um ecossistema de realidade aumentada que permite aos usuários desfrutar de interações e experiências ao vivo, desde que possuam um dispositivo móvel ou óculos inteligentes e tenham acesso a uma conexão com a internet. De acordo com um comunicado da empresa, isso permite mesclar o mundo natural com o mundo virtual.

Este, no entanto, não é o primeiro casamento no metaverso. Desde o surgimento da tecnologia, uma série de eventos foram realizados em plataformas do gênero. Um exemplo foi o Fashion Week realizado em Decentraland, que contou com grandes marcas como Dolce & Gabbana, Forever 21 e Tommy Hilfiger. E quando o assunto é o amor, pesquisas indicam que em breve será possível beijar no metaverso, a partir do uso de tecnologias de realidade virtual.

