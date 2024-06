Política monetária dos EUA "tem sido crucial" para cripto e preços dependem de um fator, descubra

Nesta sexta-feira, 28, o bitcoin e muitas das principais criptomoedas do mercado encerram a semana útil negociados no vermelho. Após uma semana com dados macroeconômicos importantes nos Estados Unidos e notícias que trouxeram apreensão para investidores, como o pagamento de bilhões em bitcoin pela corretora falida Mt. Gox, o mercado segue em alerta para os próximos passos do setor de ativos digitais.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 60.963, com queda de 1,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado ainda acumula mais de 10% de queda nos últimos 30 dias, embora tenha subido 44% desde o início do ano.

O que aconteceu com o bitcoin e quais os próximos passos?

"A divulgação dos dados do Índice de Preços de Consumo Pessoal (PCE) nesta sexta-feira, 28, apresentou resultados mistos. Embora o núcleo tenha ficado em linha com as expectativas, o dado prévio, divulgado no mês passado, foi revisado de 0,2% para 0,3%, mantendo o mercado em alerta e sem grandes movimentações”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“No que diz respeito ao bitcoin, espera-se que os preços permaneçam mais lateralizados até a próxima terça-feira, 2, às 10h30, quando Jerome Powell, presidente do Banco Central dos EUA (Fed), fará um discurso”, acrescentou ele à EXAME.

“A política monetária tem sido um fator crucial para as movimentações no mercado cripto, e as declarações de Powell devem trazer volatilidade. O impacto, seja de alta, seja de baixa, dependerá do tom adotado por Powell ao analisar os dados econômicos recentemente divulgados e como isso influenciará os próximos passos do Fed", explicou Galhardo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok