ETFs de Ethereum vão atrair US$ 15 bilhões em investimentos em menos de 2 anos, diz gestora

Os futuros ETFs de ether que serão lançados nos Estados Unidos em julho deverão atrair cerca de US$ 15 bilhões (R$ 82 bilhões, na cotação atual) em investimentos nos primeiros 18 meses de negociação, de acordo com projeções da gestora Bitwise divulgadas na última segunda-feira, 24.

Ao justificar a projeção, analistas da gestora explicaram que se basearam na proporção entre as capitalizações de mercado do bitcoin, que já possui ETFs de preço à vista, e da criptomoeda da Ethereum. Somados, os dois são responsáveis por 74% de toda a capitalização do mercado cripto.

Na visão da Bitwise, os investidores deverão respeitar essas fatias de mercado ao alocar capital nos ETFs de ether e de bitcoin ao longo dos próximos meses, com uma proporcionalidade semelhante à existente entre as criptomoedas.

O relatório aponta que, desde o lançamento dos ETFs de bitcoin em janeiro, investidores aportaram US$ 56 bilhões nos fundos. A expectativa é que esse valor cresça para US$ 100 bilhões até o fim de 2025, conforme grandes empresas do mercado liberem o investimento nesses fundos em suas plataformas.

"Usando esse valor de US$ 100 bilhões como referência, os ETFs de ether à vista precisariam atrair US$ 35 bilhões em ativos para atingir a paridade, um processo que esperamos que leve cerca de 18 meses", escreveram os analistas da Bitwise.

Entretanto, isso não significa que os fundos receberão US$ 35 bilhões em investimentos. Uma parte do valor, cerca de US$ 10 bilhões, na prática já existe no mercado, alocados no fundo da Grayscale que será convertido em um ETF após receber a autorização da SEC.

Ao mesmo tempo, a Bitwise pontua que os ETFs de ether já oferecidos no Canadá possuem uma proporção de alocação levemente inferior à relação entre as fatias de mercado da criptomoeda da Ethereum e do bitcoin. E a tendência é que essa diferença se repita nos Estados Unidos.

"Alguns investidores podem ter investido em ETFs de bitcoin e parado por aí, pensando que sua exposição às criptomoedas estava completa”, explica o relatório. Nesse sentido, a expectativa é que os ETFs de ether repitam a performance no Canadá, atraindo portanto cerca de US$ 15 bilhões em investimentos.