“Vamos cumprir a promessa e ter bilhões de pessoas no sistema”, diz criador da Cardano

A Cardano, rede blockchain que abriga a criptomoeda ADA e diversas outras tecnologias, é uma das maiores do mundo em valor de mercado com US$ 13,8 bilhões. Antes de criar a Cardano, Charles Hoskinson também foi cofundador da Ethereum, segunda maior criptomoeda do mundo com US$ 391,1 bilhões em valor de mercado. Em sua primeira visita ao Brasil, Hoskinson comentou sobre o nível de adoção da Cardano e suas perspectivas com exclusividade à EXAME.

“Eu acho que estamos andando muito bem. Quero dizer, é injusto que alguém gaste alguns bilhões de dólares tentando crescer seu sistema e depois diga ‘esse é o padrão’. É uma preocupação temporária. Assim como a Microsoft aprendeu com o Bing ao tentar ultrapassar o monopólio do Google, você pode gastar muito dinheiro e nunca realmente chegar a lugar nenhum”, disse ele em entrevista.

“Nós lançamos contratos inteligentes e agora temos milhares de projetos. Nosso TVL subiu 300%, nosso volume de transações está alto, nossas instalações de carteira também subiram. Temos muito mais resiliência e diversidade. Quando fazemos eleições, muitas pessoas se candidatam. Isso é vida real, tangível, com métricas objetivas que você pode se ancorar”, acrescentou.

“A questão é: isso vai ser melhor ou pior ano que vem? É o que me pergunto. E se a cada ano está melhor, mesmo que você tenha só 0,1% de melhora por dia, em dois anos você dobra esse número. E quantas vezes eu preciso fazer isso para controlar o mundo todo?”, concluiu Hoskinson à EXAME.

Cardano: ame ou odeie

À EXAME, Charles Hoskinson explicou porque o blockchain criado por ele e sua própria figura possuem tantos fãs e críticos, dividindo opiniões no setor blockchain.

Não importa se as pessoas me amam ou me odeiam, sou uma figura pública e escolhi esse caminho porque, no final do dia, eu sempre vi a filosofia como prioridade e a tecnologia, negócio, indústria em segundo lugar. Não tem sentido na tecnologia ou negócio se não for baseado em filosofia e liberdade. Algumas pessoas não enxergam dessa forma ou não entendem, ou desenvolvem expectativas irreais”, disse ele.

“O antídoto para isso é viver uma vida íntegra e gastar seu tempo construindo coisas e fazendo coisas e ajudando coisas a crescerem, então acho que os nossos melhores dias ainda estão por vir. O que me mantém de pé é a empolgação da comunidade”, acrescentou.

O matemático fez críticas ao sistema atual e salientou a necessidade de esperança por tempos melhores para o crescimento da Cardano. Segundo ele, ainda existem possibilidades para que bilhões de pessoas utilizem a tecnologia.

“Estou cansado de viver em um mundo cínico onde todos os dias as pessoas conversam sobre como gerenciar a desvalorização e como cada geração será mais pobre que a anterior. Ao invés disso, eu gostaria poder pelo menos uma vez falar sobre como vamos tornar as coisas melhores amanhã. Acho que enquanto estivermos lá, isso vai persistir e crescer. Eventualmente, vamos encontrar os modelos de negócio e a tecnologia certos para entregar essa promessa e ter bilhões de pessoas no sistema”, concluiu.

