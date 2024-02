Vai subir: de US$ 80 mil a US$ 1 milhão, confira as previsões para o bitcoin em 2024

Com a proximidade do quarto halving do bitcoin em abril de 2024, a aprovação de ETFs spot de bitcoin, entre outros fatores, há uma atmosfera de grande volatilidade de preço da criptomoeda, levando veteranos da indústria a formularem previsões em uma ampla faixa de valores.

Esta situação lembra o recente relatório de avaliação da VanEck sobre a Solana (SOL), que projetou o valor do token em uma ampla faixa de US$ 10 a US$ 3.211 até 2030. Entretanto, por ser a maior criptomoeda em capitalização de mercado, as expectativas para o preço do bitcoin são ainda mais discrepantes.

Segundo um relatório do CoinGecko, no mínimo, espera-se que o preço do bitcoin em 2024 alcance os US$ 80 mil. Em média, a projeção de preço está um pouco acima dos US$ 87 mil.

"Ao agregar as previsões variadas de vários especialistas e especialistas renomados do setor, observamos um tema central: a previsão média do preço do bitcoin para 2024 gira em torno de US$ 87 mil. Este número, extraído de uma pesquisa do Finder com 31 especialistas, serve como um indicador significativo das expectativas e do sentimento do mercado em relação ao valor do bitcoin após o halving", destacou.

Preço do bitcoin

O Coingecko aponta que 47% dos analistas acreditam que o BTC está atualmente subvalorizado, enquanto apenas 10% consideram que está sobrevalorizado. No entanto, a análise destaca que é importante observar a diversidade nessas previsões.

"Por exemplo, a projeção da Ark Invest estende-se até US$ 600 mil como o pior cenário até 2030. Enquanto isso, outras previsões, como a da Matrixport e da BitQuant, sugerem uma meta de curto prazo até o final de 2024, variando entre US$ 80.000 e US$ 250.000 . Estas variações destacam as incertezas e complexidades inerentes à previsão dos preços das criptomoedas, influenciadas por uma série de fatores, desde a liquidez do mercado até às tendências macro econômicas", destaca.

Confira outras previsões de preço do bitcoin:

Ark Invest: de US$ 600 mil a US$ 1,5 milhão até 2030;

Matrixport: US$ 125 mil até o final de 2024;

BitQuant: US$ 80 mil a US$ 250 mil até o final de 2024;

Bloomberg Intelligence: US$ 100 mil até 2026;

Bernstein: US$ 150 mil até 2025.

