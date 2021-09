Twitter pode ter bitcoin como opção para 'gorjeta' a criadores de conteúdo

O Twitter poderá permitir em breve que usuários da rede social dêem “gorjetas” para criadores de conteúdo utilizando bitcoin em sua nova funcionalidade chamada “Caixinha”, introduzida pela gigante de tecnologia em uma atualização realizada há poucos meses. A informação foi noticiada inicialmente pelo site MacRumours, na última terça-feira, 31.

Esta possibilidade veio à tona com o código da versão beta mais recente do Twitter, que sugere que o suporte ao bitcoin será lançado na plataforma de gratificações que foi lançada em maio deste ano.

A atualização indica que os usuários receberão um tutorial sobre o bitcoin, incluindo detalhes sobre a Lightning Network e carteiras de custódia versus carteiras não-custodiais. O tutorial também indicaria a necessidade de uma conta na Strike para utilizar a nova funcionalidade.

A integração entre a criptomoeda e a plataforma de mídias sociais sempre foi de interesse da comunidade cripto, já que o fundador do Twitter Jack Dorsey é reconhecido como um dos maiores defensores do bitcoin e do mercado de criptoativos de forma geral entre os executivos do Vale do Silício.

O Twitter também anunciou recentemente vagas de emprego na sua divisão de pagamentos para Conselheiro Jurídico Sênior e CCO, ou presidente da área de compliance. Ambas as vagas tinham comorequisito a experiência com criptomoedas.

O CCO da divisão de pagamentos trabalhará “com aconselhamento jurídico, conduzirá análises de leis, normas, e regulamentações que podem se aplicar ou se tornar aplicáveis aos produtos do Twitter”, com as criptomoedas listadas no conjunto.

Enquanto isso, o anúncio para Conselheiro Jurídico Sênior nota que experiência em “formas de pagamento como faturamento em dispositivos móveis, criptomoedas e carteiras digitais, etc” seria um diferencial para a vaga.

