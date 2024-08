Novos investimentos em IA podem gerar "onda de projetos" em blockchains, diz Binance

À medida que a inteligência artificial continua a se relacionar com a tecnologia blockchain e os ativos digitais, o braço de capital de risco e incubadora da corretora de criptomoedas Binance realizou investimentos em startups focadas em inteligência artificial, apostando no potencial do segmento.

O diretor de investimentos da Binance Labs, Max Coniglio, compartilhou os detalhes por trás dos investimentos mais recentes da empresa e explicou por que a empresa de criptomoedas tem mergulhado na IA.

Em 14 de agosto, a empresa de capital de risco investiu na plataforma descentralizada Sahara AI. O projeto criará um ecossistema de IA que permitirá atribuição em blockchain ao longo do ciclo de desenvolvimento de IA, recompensará os participantes por operarem a infraestrutura e construirá um agente autônomo, entre muitos outros objetivos.

Além disso, em 15 de agosto, a Binance Labs anunciou que investiu em outro ecossistema descentralizado de IA chamado MyShell. A plataforma permite que os usuários construam e compartilhem seus próprios aplicativos de inteligência artificial.

Coniglio disse ao Cointelegraph que um dos objetivos com os investimentos recentes é promover aplicativos descentralizados (dApps, na sigla em inglês) impulsionados por IA.

O executivo da Binance Labs acredita que tanto a IA quanto a blockchain prosperarão se forem de código aberto. Coniglio explicou que "IA e blockchain são uma combinação poderosa. Ambas prosperam na inovação de código aberto, desafiam as regulamentações tradicionais e impulsionam a criação significativa de riqueza. Elas se complementam ao abordar desafios mútuos".

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

O executivo acredita que as duas tecnologias se alinham entre si. Ele disse que a IA melhora a experiência do usuário da blockchain e aprimora os sistemas descentralizados. Por outro lado, o executivo explicou que a blockchain garante autenticidade, aumenta a colaboração em projetos de código aberto e apoia as necessidades computacionais da inteligência artificial.

Embora pareça promissor no papel, Coniglio destacou que ainda existem desafios para aqueles que desejam construir usando essas tecnologias.

Ele afirmou ainda que os desenvolvedores de blockchain e projetos devem construir produtos sólidos e negócios sustentáveis. "Para ter sucesso, os fundadores devem dominar a tecnologia de IA e possuir um forte senso de negócios. Nova tecnologia sozinha não criará um impacto em grande escala", acrescentou.