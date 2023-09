Telegram anuncia integração com blockchain e criptomoeda dispara quase 10%

O aplicativo de troca de mensagens Telegram, um dos maiores do mercado, anunciou nesta quarta-feira, 13, uma integração com o blockchain Ton, que vai passar a ser a escolha oficial da empresa para infraestrutura ligada ao mundo Web3. Com a novidade, a criptomoeda do projeto, a Toncoin, disparou nas últimas horas.

De acordo com o Telegram, a rede será integrada à interface de usuários do aplicativo. Atualmente, a carteira digital do Ton já está disponível de forma independente no aplicativo, com 3 milhões de usuários. Agora, todos os 800 milhões de usuários do Telegram poderão adotá-la.

Além disso, a iniciativa contará com o Ton Space, um serviço de autocustódia de criptoativos que será lançado para todos os usuários do Telegram fora dos Estados Unidos. A ideia é que o lançamento da novidade seja concluído até novembro deste ano.

O chefe de investimentos do Telegram, John Hyman, afirmou que a empresa está "colocando os direitos de propriedade digital nas mãos de toda a nossa base de usuários. Ao mesmo tempo, estamos dando aos projetos do Ton as ferramentas para alcançarem uma audiência maior na maior parceria já registrada entre a Web2 e a Web3".

O anúncio do Telegram fez a Toncoin disparar. Dados da plataforma CoinGecko apontam que o ativo acumula uma valorização de 9,4% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 1,92. A nova alta ocorre na esteira da forte valorização do ativo, de mais de 50%, em agosto.

Nas últimas semanas, a Toncoin descolou do mercado e tem tido uma das melhores performances entre criptoativos, mesmo em um momento adverso para o setor. Com isso, a criptomoeda é, agora, a 12ª maior do mundo em capitalização. Em junho, ela era a 26ª maior. Nos últimos 30 dias, o ativo acumula ganhos de 34,5%.

O que é a Toncoin?

A Toncoin é a criptomoeda nativa do blockchain Ton, sendo usada para o pagamento de taxas de operações na rede. O próprio projeto possui uma história mais antiga com o Telegram. A Ton Network teve início em 2018 como uma iniciativa interna do Telegram de criar um blockchain próprio.

Em agosto de 2020, a empresa acabou abandonando a rede após se tornar alvo de um processo aberto pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, que alegrava que a Toncoin seria um valor mobiliário não registrado e que, portanto, o Telegram teria violado as leis do país.

Apesar do abandono do Telegram, entusiastas do projeto assumiram as operações do blockchain, que se tornou independente do aplicativo de mensagens desde então. Mesmo assim, os principais projetos da rede ainda estão ligados ao Telegram. Hyman destacou que, apesar da parceria, o Ton continuará independente da empresa e funcionando de forma descentralizada.

