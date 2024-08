Toncoin: criptomoeda dispara e lidera mercado após novidades do projeto

A criptomoeda Toncoin foi um dos destaques do mercado cripto nesta quarta-feira, 14, liderando as altas entre as 100 maiores moedas digitais do mundo. O ativo iniciou nos últimos dias mais um forte movimento de alta, seguindo uma tendência de valorização significativa em 2024 apoiada principalmente na sua ligação com o Telegram.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, nas últimas 24 horas, o ativo acumula alta de 7,2%, com a segunda maior valorização no período em todo o mercado e cotado a US$ 6,95. Já nos últimos sete dias, a alta é maior, de 29,7%, com o quinto maior movimento de alta no segmento.

Para analistas, a alta observada nesta quarta-feira está ligada a duas novidades importantes para a Toncoin. A primeira foi o anúncio da corretora de criptomoedas Binance, a maior do mundo, de que ela pretende listar o ativo a partir da próxima quinta-feira, 15.

Em geral, as listagens na Binance são bem-recebidas no mercado por simbolizarem uma abertura potencial a novos investidores, aumentando a demanda pela criptomoeda. Será preciso, porém, observar se o lançamento efetivamente resultará em mais investidores, o que pode influenciar possíveis altas ou quedas.

Também nesta semana, dois ex-executivos da Fundação TON, responsável pelo ativo, anunciada a criação da TON Ventures, uma empresa de capital de risco que pretende investir principalmente no desenvolvimento de projetos ligados à Toncoin, fomentando seu ecossistema.

A empresa foi lançada com um capital inicial para investimentos de US$ 40 milhões. O foco inicial será em projetos de jogos que usam o blockchain Ton, incluindo a Notcoin, uma das sensações do mercado neste ano e que subiu mais de 3% nesta quarta-feira após o anúncio, também entre as maiores valorizações do dia.

Alta da Toncoin em 2024

A alta da Toncoin tem se estendido por 2024, mesmo com quedas pontuais, e a criptomoeda já é a nona maior do mercado. O movimento ocorre devido à ligação com o Telegram, que escolheu o Ton como seu blockchain oficial, integrando diversos projetos à rede.

A Toncoin é a criptomoeda nativa do blockchain Ton, sendo usada para o pagamento de taxas de operações na rede. O próprio projeto possui uma história mais antiga com o Telegram. A Ton Network teve início em 2018 como uma iniciativa interna do Telegram de criar um blockchain próprio.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

De acordo com o Telegram, a rede será integrada à interface de usuários do aplicativo. Atualmente, a carteira digital do Ton já está disponível de forma independente no aplicativo, com 3 milhões de usuários. Agora, todos os 800 milhões de usuários do Telegram poderão adotá-la.