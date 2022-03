Tomorrowland vai aceitar criptomoedas e oferecer NFTs em parceria com FTX

Os negócios de uma das principais corretoras de criptomoedas do mundo, a FTX, agora serão embalados pela música eletrônica do festival Tomorrowland. Nesta quinta-feira, 10, a corretora anunciou a parceria para a realização do evento, que atrai anualmente mais de 400 mil pessoas.

A FTX Europe, filial recém lançada no continente europeu, será responsável pelo desenvolvimento de opções de pagamento em criptomoedas pelos ingressos, além de trabalhar nos ativos digitais relacionados ao festival belga.

“É emocionante ver a mistura contínua de cripto, música e eventos”, disse o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, em um comunicado ao Decrypt. “Também estamos alinhados em nossa crença de que comunidade, acessibilidade, transparência e sustentabilidade são os principais fatores para um amanhã melhor”, acrescentou.

Para o próximo Tomorrowland’s Winter Festival, a parceria preparou um evento chamado “The Quest”, ou “A Missão” em português. Serão disponibilizados 1.500 NFTs para que os frequentadores do festival possam “coletar” em diversas localidades dos Alpes Franceses, como uma “caça ao tesouro”. Por dia, serão 250 vencedores, que ainda vão ganhar acesso à “eventos exclusivos”, de acordo com o anúncio.

O Tomorrowland Winter’s Festival é a edição do festival realizada no inverno do hemisfério norte, que terá início em 19 de março e ocorrerá em Alpe d’Huez, na França.

“Desde o primeiro dia, está no DNA do Tomorrowland nunca parar de ultrapassar os limites da criatividade e inovação, criar as experiências mais únicas e momentos importantes para nossa comunidade global”, disse Michiel Beers, um dos criadores do evento.

Este não é o primeiro patrocínio de peso da FTX. A corretora já investiu milhões em propagandas nos intervalos especiais do Super Bowl e comprou os direitos de nomeação do estádio do time de basquete Miami Heat, que agora se chama FTX Arena.

Sam Bankman-fried, o CEO da corretora, é um jovem bilionário de 29 anos que decidiu sair do mercado financeiro tradicional para empreender no universo cripto. Em sua participação no evento do Future of Money, cuja gravação está disponível no YouTube, Sam contou um pouco mais sobre o que pensa deste mercado e suas oportunidades.

