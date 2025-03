Teto de dívida dos EUA: o próximo catalisador de alta para o bitcoin?

O próximo catalisador significativo para o preço do bitcoin pode chegar na próxima sexta-feira, 14, quando o período de suspensão da dívida dos Estados Unidos chegar ao fim, potencialmente injetando nova liquidez nos mercados e impulsionando uma recuperação de preço.

O Tesouro dos Estados Unidos atingiu seu teto de dívida de US$ 36 trilhões um dia após a posse do presidente Donald Trump, em 20 de janeiro. Um período de suspensão de emissão de dívida começou a partir de então e estava previsto para durar até 14 de março, de acordo com uma carta publicada em 17 de janeiro.

O bitcoin caiu 22% durante a divulgação do plano de suspensão da dívida por dois meses, indo de mais de US$ 106 mil em 21 de janeiro para US$ 82.535 em 12 de março, mostram os dados do TradingView. Agora, a retomada dos gastos governamentais pode trazer um aumento de liquidez para catalisar a próxima alta do bitcoin, segundo Ryan Lee, analista-chefe da Bitget.

"Com dinheiro em mãos, a demanda por ativos financeiros como ações e cripto pode aumentar, e pode haver um alívio da volatilidade contínua", disse o analista ao Cointelegraph. "Nesses períodos, podemos esperar um impulso no momento geral, embora muitos outros fatores sejam importantes de se notar".

Além da incerteza tarifária global, "preocupações como inflação, taxas de juros e questões geopolíticas permanecem não resolvidas", acrescentou Lee.

Considerando que a suspensão da dívida terminará apenas duas semanas após a Cúpula de Criptomoedas da Casa Branca, uma parte da nova liquidez pode fluir para as criptomoedas, segundo Aleksei Ponomarev, cofundador e CEO da empresa de investimento em índice cripto J'JO.

"Os aumentos de liquidez geralmente beneficiaram o bitcoin e os ativos de risco, e o fim da suspensão do teto da dívida dos Estados Unidos não será diferente", ele disse ao Cointelegraph.

Na visão do executivo, "embora o aumento de liquidez, sem dúvida, impulsione o movimento de preços do mercado, ele é limitado a um impacto de curto prazo. A trajetória de longo prazo do bitcoin está, e continua, atrelada a investimentos institucionais, crescimento de ETFs e clareza e implementação regulatória".

Por outro lado, James Wo, fundador e CEO da empresa de capital de risco DFG, avalia que a criptomoeda continua limitada por preocupações com tarifas comerciais globais: "Custos de importação mais altos e margens corporativas reduzidas provavelmente elevarão a inflação, forçando os bancos centrais a manterem as taxas de juros elevadas por mais tempo sob uma política monetária restritiva".

