'Temporada de Solana': gestora vê mercado em nova fase e diz qual criptomoeda deve disparar

Mike Novogratz, CEO da gestora Galaxy Digital, afirmou na última quinta-feira, 11, que o mercado de criptomoedas está entrando em uma "temporada de Solana", com o ativo despontando como um dos principais nomes do setor em termos de valorização nas últimas semanas.

O executivo avalia que o ativo tem ganhado cada vez mais tração no mercado, atraindo investidores interessados no projeto e também beneficiado por um cenário regulatório mais favorável. Com isso, Novogratz acredita que a Solana ainda deve ter uma forte alta nos próximos meses.

A própria Galaxy está mais interessada na Solana. Recentemente, a gestora liderou uma captação de US$ 1,65 bilhão realizada pela empresa Forward Industries. A companhia pretende usar os recursos para construir a maior reserva corporativa da criptomoeda até o momento.

Novogratz acredita que a nova tendência de empresas criarem reservas de criptos alternativas ao bitcoin trouxe "uma nova energia, e um novo capital" para o mercado. O cenário tem favorecido diversos ativos, mas a Solana desponta como um dos grandes beneficiados.

Já em relação ao ambiente regulatório, o CEO da Galaxy Digital destacou posicionamentos recentes da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) favoráveis às criptomoedas. A mudança reduziu a incerteza regulatória para diversos ativos.

É o caso da Solana, que agora deve ganhar ETFs específicos nos Estados Unidos até o final do ano. Para o gestor, os comentários recentes do regulador "levam as coisas para a direção certa" e tendem a atrair mais investidores, em especial institucionais, para o setor.

Nesse cenário, o CEO da Galaxy Digital disse que a Solana é "feita sob medida" para o mercado financeiro, com seu blockchain oferecendo a velocidade e a capacidade de transações necessárias para a adoção pelo setor. Por isso, ele acredita que o ativo terá grandes ganhos com a nova fase do mercado.

"O mais importante é que o dinheiro para se mover para o setor conforme nós passamos da narrativa para o trabalho", resumiu. Junto com o otimismo em relação à Solana, Novogratz também disse que espera que o bitcoin "só vá para cima com o passar do tempo", projetando novas altas.

