Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

'Temporada de Solana': gestora vê mercado em nova fase e diz qual criptomoeda deve disparar

Galaxy Digital afirma que criptomoeda Solana é "feita sob medida" para o mercado financeiro, resultando em uma adoção acelerada

Solana: gestora espera forte alta do ativo (Getty/Getty Images)

Solana: gestora espera forte alta do ativo (Getty/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 14h49.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

Mike Novogratz, CEO da gestora Galaxy Digital, afirmou na última quinta-feira, 11, que o mercado de criptomoedas está entrando em uma "temporada de Solana", com o ativo despontando como um dos principais nomes do setor em termos de valorização nas últimas semanas.

O executivo avalia que o ativo tem ganhado cada vez mais tração no mercado, atraindo investidores interessados no projeto e também beneficiado por um cenário regulatório mais favorável. Com isso, Novogratz acredita que a Solana ainda deve ter uma forte alta nos próximos meses.

  • Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Inscreva-se!

A própria Galaxy está mais interessada na Solana. Recentemente, a gestora liderou uma captação de US$ 1,65 bilhão realizada pela empresa Forward Industries. A companhia pretende usar os recursos para construir a maior reserva corporativa da criptomoeda até o momento.

Novogratz acredita que a nova tendência de empresas criarem reservas de criptos alternativas ao bitcoin trouxe "uma nova energia, e um novo capital" para o mercado. O cenário tem favorecido diversos ativos, mas a Solana desponta como um dos grandes beneficiados.

Já em relação ao ambiente regulatório, o CEO da Galaxy Digital destacou posicionamentos recentes da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) favoráveis às criptomoedas. A mudança reduziu a incerteza regulatória para diversos ativos.

É o caso da Solana, que agora deve ganhar ETFs específicos nos Estados Unidos até o final do ano. Para o gestor, os comentários recentes do regulador "levam as coisas para a direção certa" e tendem a atrair mais investidores, em especial institucionais, para o setor.

Nesse cenário, o CEO da Galaxy Digital disse que a Solana é "feita sob medida" para o mercado financeiro, com seu blockchain oferecendo a velocidade e a capacidade de transações necessárias para a adoção pelo setor. Por isso, ele acredita que o ativo terá grandes ganhos com a nova fase do mercado.

"O mais importante é que o dinheiro para se mover para o setor conforme nós passamos da narrativa para o trabalho", resumiu. Junto com o otimismo em relação à Solana, Novogratz também disse que espera que o bitcoin "só vá para cima com o passar do tempo", projetando novas altas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

BlackRock avalia uso da tecnologia blockchain para tokenização de ETFs

Corretora cripto Gemini estreia em Nasdaq e atrai R$ 2,2 bilhões com IPO

Bitcoin hoje: criptomoeda atinge US$ 115 mil conforme clima "dovish" do Fed avança

Apple torna assinaturas mais seguras para usuários de cripto em novo iPhone 17

Mais na Exame

Mundo

Nova premier interina do Nepal toma posse para liderar transição após protestos violentos

Carreira

Como um guru do marketing fez fortuna de US$ 200 milhões ajudando os negócios da família

Ciência

Vida em Marte? Sinais capturados no planeta dão algumas pistas

ESG

O futuro das redes elétricas na América Latina