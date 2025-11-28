SpaceX transfere R$ 560 milhões em bitcoin e preocupa mercado

A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, transferiu na última quarta-feira, 26, mais de US$ 105 milhões (R$ 560 milhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin. O movimento preocupou o mercado devido à possibilidade de venda dos ativos, impactando o preço da criptomoeda.

A empresa de monitoramento de blockchains Arkham Intel aponta que 1.163 unidades do ativo foram enviadas para duas carteiras digitais até então sem associação com a empresa. A SpaceX não realizou novas transferências desde então, com o mercado atento a possíveis movimentos adicionais.

Ao todo, a SpaceX conta com cerca de 6.095 unidades de bitcoin, avaliadas em cerca de US$ 552,9 milhões, considerando a cotação atual da criptomoeda. A empresa não costuma justificar as suas movimentações do ativo, deixando os investidores abertos a especulações.

De um lado, há a possibilidade da empresa ter decidido vender parte das suas unidades da criptomoeda para reduzir o ativo. Entretanto, a ação costuma envolver a transferência para uma carteira digital de uma corretora de criptomoedas, o que ainda não ocorreu.

Há a possibilidade, ainda, de que a transferência seja apenas um remanejamento de rotina das carteiras digitais usadas para o armazenamento do bitcoin. Os dados disponíveis até o momento corroboram a possibilidade, afastando a chance de vendas.

As últimas transferências realizadas pela SpaceX ocorreram em 21 e em 29 de outubro, quando a empresa enviou mais de 2.600 unidadess do ativo para outras carteiras digitais. Não foi realizada nenhuma venda das unidades, indicando apenas a troca de local de armazenamento.

Mas o temor do mercado não é completamente infundado. Em 2022, a empresa de Elon Musk vendeu cerca de 70% de toda a sua reserva de bitcoin após uma queda intensa da criptomoeda. Desde então, a empresa não realizou novas vendas, mas também não comprou nenhuma unidade adicional do ativo.

Outra empresa de Elon Musk, a Tesla também adotou uma estratégia semelhante, vendendo boa parte das suas criptomoedas em 2022. A empresa ainda detém uma reserva corporativa maior do ativo, estimada em 11.509 unidades e valendo mais de US$ 1 bilhão.

