Solana despenca com rumores e temor sobre futuro de criptomoedas meme

A criptomoeda sol, nativa do blockchain Solana, passou nos últimos dias para o grupo de destaques negativos no mercado. Dados da plataforma CoinGecko apontam que ela acumula queda de 11,3% nos últimos sete dias, perdendo mais de US$ 3 bilhões em capitalização de mercado.

Apesar das perdas, o ativo segue entre os cinco maiores do mundo cripto. A desvalorização também ocorre em meio a um período adverso para os criptoativos, de queda generalizada. Entretanto, o recuo da sol está acima da média dos principais ativos digitais.

Para analistas, a desvalorização recente da Solana reflete uma combinação de influências negativas. Além do próprio momento ruim do mercado, a rede também teve desafios recentes, com queda de taxas e congestionamento no processamento de transações, o que tende a afastar usuários e alertar investidores.

Por outro lado, analistas também apontam que a ligação intensa entre a Solana e projetos de criptomoedas meme pode estar pesando negativamente nos últimos dias. O segmento tem dado sinais de desaceleração, criando uma expectativa de atividade menor na rede e resultando em uma queda na sol.

Esse temor ganhou força após o influenciador digital Andrew Tate fazer uma publicação em que disse que iria "derrubar a rede da Solana" e então afirmar que queimou cerca de US$ 38 milhões em uma criptomoeda meme criada na Solana, reduzindo sua oferta em circulação em 58%.

Há, ainda, especulações em torno de um rumor de possíveis problemas jurídicos envolvendo o projeto. O tema ganhou tração quando um usuário fez uma publicação no X, antigo Twitter, em que disse que o blockchain estava sendo alvo de investigações que viriam a público "em breve".

O usuário não deu nenhuma prova para corroborar sua afirmação, mas o contexto já negativo para a Solana pode ter resultado em uma aversão a riscos entre os investidores, deixando-os mais sensíveis para boatos como o compartilhado recentemente.

A sol é uma das criptomoedas que mais valorizaram em 2023, com alta de mais de 800%. O ativo manteve uma trajetória de alta ao longo dos primeiros meses de 2024, se consolidando como a quinta maior criptomoeda do mundo. Nesse sentido, um período de correção de preços também é natural na dinâmica do mercado.