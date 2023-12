São Paulo x Flamengo: torcedores tricolores terão ingressos tokenizados e experiências exclusivas

A partida que será disputada pelo São Paulo e o Flamengo nesta quarta-feira, 6, contará com uma novidade fora de campo: o clube paulista oferecerá pela primeira vez a venda de ingressos tokenizados. Batizado de Smart Ticket, os ingresso no formato NFT quer combater a pirataria, dá acesso à uma área exclusiva no estádio do Morumbi e o direito à experiências e itens exclusivos.

Focado no torcedor tricolor, o projeto foi dxesenvolvido com o aval do São Paulo Futebol Clube através do Inova.são, hub de inovação do time de futebol lançado em 2022. Na época de lançamento do Inova.são a diretoria do clube já havia comentado intenções de desenvolver ingressos tokenizados, projeto que toma forma e será testado na partida desta quarta-feira.

Marcelo Nicolau, sócio da Sportheca, e Paulo Martinez, cofundador da consultoria Três Ponto Zero, responsáveis pelo projeto, revelaram detalhes à EXAME e analisaram como o blockchain e os mais variados recursos da Web3 têm impactado dentro e fora dos campos.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok