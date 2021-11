Revista Time anuncia entrada no metaverso e adição de ether em seu balanço

De acordo com um comunicado de imprensa, a revista Time incluirá o ether, criptomoeda nativa do blockchain da Ethereum, em seu balanço pela primeira vez como parte de um acordo com a empresa de investimentos em criptoativos Galaxy Digital para educar seus leitores sobre o metaverso,

Como parte da parceria, a revista lançará uma lista chamada “Time 100 Companies” para ranquear as 100 melhores empresas do metaverso, e emitirá uma newsletter semanal apelidada de Into the Metaverse, ou “Por dentro do Metaverso” em português. O acordo é totalmente financiado em ether, que a Time manterá em seu balanço, segundo representantes da empresa.

A Time detém bitcoin desde abril, após ter sido paga na criptomoeda por um acordo com a Grayscale.

A empresa de investimentos Galaxy Digital gastou cerca de 150 milhões de dólares em projetos de entretenimento por meio de seu braço chamado Galaxy Interactive, que levantou outros 325 milhões de dólares em outubro para novos investimentos no setor.

O presidente da Time, Keith A. Grossman, e Eva Casanova, diretora de comunicações digitais da Galaxy Digital, se recusaram a comentar sobre o tamanho do acordo, mas revelaram que ele durará cerca de seis meses.

A revista também hospedará recursos educacionais sobre o metaverso em uma nova página, chamada Time for Learning, que será lançada em dezembro graças ao acordo, segundo o comunicado de imprensa.

A Galaxy Digital oferecerá sua expertise no ramo para ajudar a explicar o metaverso e seu potencial, como insights de Sam Englebardt e Richard Kim da Galaxy Interactive General Partners, de acordo com o comunicado.

A lista irá “destacar as empresas que estão tendo o maior impacto dentro do espaço”, algumas das quais podem ser empresas de blockchain, enquanto outras podem fornecer soluções “para tornar as experiências dentro do metaverso mais acessíveis, impactantes ou bem-sucedidas para as empresas e consumidores ”, disse Grossman.

As inscrições para a lista estarão abertas de 18 de novembro até 31 de dezembro, de acordo com o comunicado.

A ideia foi elaborada e aprimorada durante o verão no Hemisfério Norte para garantir que ambas pudessem “educar e envolver o máximo de pessoas possível na Web 3.0 e no metaverso”, disse Casanova.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube