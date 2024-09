Relação ether/bitcoin cai para menor nível desde 2021: por que isso é importante para investidores?

Bitcoin e ether são as duas maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado e têm poder de influência em todo o setor de criptoativos. Recentemente, a relação ether/bitcoin caiu para o menor nível desde 2021, sinalizando que investidores estão preferindo o pioneiro bitcoin ao ether, moeda nativa da rede Ethereum, famosa por seus contratos inteligentes.

A relação ether/bitcoin caiu abaixo de 0,04, sinalizando um declínio no interesse do investidor pelo ether. Enquanto isso, investidores seguem acumulando bitcoin e aguardando pelas próximas decisões do Fed para a política monetária dos Estados Unidos.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Nos últimos cinco anos, a relação ether/bitcoin aumentou de 0,02 para um pico acima de 0,08 no início de 2022 - o que significa que o ether quadruplicou em valor em relação ao bitcoin na época.

Para alguns especialistas, essa mudança pode ter acontecido por conta de um mercado que favorece a estabilidade percebida do bitcoin em relação ao alto rendimento, porém mais arriscado, do ether. Eles também acreditam que a relação ether/bitcoin pode cair ainda mais, para a faixa de 0,02-0,03, a menos que alguma mudança significativa aconteça.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Por que isso aconteceu?

“A razão de longo prazo para o aumento tem sido a atividade dos desenvolvedores do Ethereum, tanto em relação ao blockchain em si quanto ao crescente ecossistema ao redor dele”, disse o analista sênior da FxPro Alex Kuptsikevich para a CoinDesk. “No entanto, no final de 2023, a tendência mudou a favor do Bitcoin, pois a perspectiva de ETFs negociados em bolsa ganhou destaque.”

“É importante observar que o lançamento de ETFs no Ethereum não atraiu interesse de compra semelhante, resultando em saídas líquidas, nem reverteu essa tendência de queda na proporção”, acrescentou Kuptsikevich.

Os ETFs de ether registraram saídas líquidas de US$ 580 milhões desde que foram lançados no final de julho. Em comparação, os ETFs de bitcoin captaram mais de US$ 12 bilhões nos primeiros dois meses e registraram mais de US$ 17 bilhões em entradas líquidas em pouco mais de oito meses de negociação.

“Essa proporção tem o potencial de cair ainda mais para a faixa de 0,02-0,03. Isso é surpreendente, dado o sentimento geralmente positivo dos investidores em relação às altcoins alguns meses após o halving do BTC e o beta geralmente mais alto das altcoins para o mercado de ações, que tem sido bastante forte nos últimos meses”, ele observou.

“Os investidores provavelmente estão esperando por mais clareza sobre o futuro regime monetário e regulatório. Apenas uma alta sustentada encorajará os investidores a buscar retornos mais altos e assumir mais riscos comprando altcoins”, concluiu Kuptsikevich.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok