Reguladores são 'amigos' da indústria de criptoativos, diz diretor do FMI

O vice-diretor de mercados do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dong He, afirmou na terça-feira, 1º, que as agências reguladoras da economia são "amigos" do setor de criptoativos, incentivando os agentes desse segmento a terem uma abertura para o estabelecimento de regras por essas organizações.

Dong participou do evento Hong Kong Fintech Week, que discute temas ligados à inovação da economia, e destacou a necessidade de implementar medidas de regulação no setor.

"Os reguladores são amigos da indústria de criptoativos, trabalhar com os reguladores e a regulação é bom para o seu futuro", ressaltou o diretor.

Dong disse ainda que é preciso promover a necessidade de licenciamento para todos os "fornecedores de atividades críticas no ecossistema de criptoativos" e que seja estabelecida uma regulação "proporcional aos riscos" do setor.

Para ele, as medidas regulatórias precisam partir de uma base global única devido às implicações internacionais desses ativos, desencorajando uma competição entre diferentes jurisdições para atrair negócios cripto dependendo de estruturas regulatórias mais favoráveis.

No evento, Dong participou de um painel voltado ao tema de discussão sobre as regulações em torno dos criptoativos. Christian Adderley, chefe de política e pesquisa da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, também esteve presente, e falou sobre o assunto.

Ele acredita que medidas regulatórias e as empresas que compõem o setor, incluindo fintechs, "não são adversárias", e que é importante que a indústria "abrace" o estabelecimento de regras.

A criação e o cumprimento de regulações, defendeu Adderley, é o "equivalente a um endosso" a essas empresas pelo cumprimento de certos requisitos. Ele disse ainda que as empresas "devem querer conhecer as regras do jogo na jurisdição em questão”.

