ABCripto anuncia mudanças na diretoria executiva da entidade

A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) anunciou nesta quarta-feira (13) a chegada de dois novos nomes para sua diretoria executiva: Fernando Bresslau e Rodrigo Monteiro.

Bresslau é engenheiro com carreira nos setores de venture capital e cripto. Ele assume a direção executiva da entidade, enquanto Rodrigo Monteiro, advogado especialista em regulação, governança corporativa e mercados financeiro e de capitais, será responsável pelo relacionamento institucional da ABCripto.

Safiri Felix, que esteve à frente da entidade desde 2019, deixa a posição de diretor executivo e passa a ser conselheiro da associação.

Segundo a ABCripto, a nomeação dos dois executivos, com carreiras construídas no mundo da inovação e da infraestrutura, reforça o “desejo da associação de seguir ganhando corpo e relevância”.

“No último ano, especialmente com a autorregulação, a ABCripto ocupou a posição de principal voz do setor e precisamos fortalecer essa imagem. Por isso vamos, Rodrigo e eu, somar forças e trabalhar para aumentar a representatividade tanto nas empresas que fazem parte desse universo, como junto aos órgãos reguladores brasileiros”, explica Bresslau.

Segundo um comunicado oficial, Rodrigo terá a missão de “estreitar os laços estabelecidos com o poder público, com o objetivo de evitar o mau uso do setor”.

“Esse movimento é fundamental para ajudar a atrair investidores institucionais para o setor. Mais solidez e segurança jurídica são fundamentais para isso”, diz Monteiro.

